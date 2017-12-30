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Российские специалисты за 2017 год провели в Сирии почти 1,3 тыс. гуманитарных акций

Общество
30 декабря, 22:18 UTC+3 ХМЕЙМИМ

Населению арабской республики, в частности, передали продовольствие, медикаменты и хозяйственные принадлежности общим весом более 2 тыс. тонн

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ХМЕЙМИМ /Сирия/, 30 декабря. /ТАСС/ Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии с начала 2017 года провел в этой стране почти 1,3 тысячи гуманитарных акций. Об этом сообщается в бюллетене Центра, опубликованном в субботу.

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"Всего за 2017 год проведено 1296 гуманитарных акций. Населению передано продовольствие, медикаменты и хозяйственные принадлежности общим весом более 2 тысяч тонн. Медицинскую помощь получило более 67 тысяч сирийцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря совместной работе Центра и местных властей были восстановлены 88 медицинских учреждений, 178 школ, 35 детских садов, 152 объекта водо- и энергоснабжения.

Кроме того, напомнили в Центре, с начала года было подписано более 1 тыс. соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий. К перемирию в Сирии присоединились 140 незаконных вооруженных формирований.

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