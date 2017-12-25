Российские военные доставили более 12 тонн продовольствия в Дейр-эз-Зор

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российский Центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии за сутки доставил 12 т продовольствия в город Дейр-эз-Зор для дальнейшего оказания гуманитарной помощи жителям сирийских городов.

"В город Дейр-эз-Зор доставлено более 12 т продовольствия для последующего оказания гуманитарной помощи населению городов Эль-Хусейния, Маррат, Хатла", - говорится в сообщении Центра.

Центр по примирению враждующих сторон совместно с администрациями провинций Сирии продолжает работы по планированию помощи населению в районах, где жители наиболее остро в ней нуждаются. "За двое суток гуманитарная помощь оказана жителям населенных пунктов Айюба провинции Эль-Кунейтра и Мазлум провинции Дейр-эз-Зор. Населению выдано более 4 т продовольствия, 153 сирийцам оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

В Центре отметили, что правительство Сирии осуществляет рассмотрение плана проведения гуманитарных конвоев ООН и других международных организаций на январь-февраль 2018 года.

Кроме того, российскими военными совместно с главами администраций провинций Сирии проводится работа по оценке готовности населенных пунктов к возвращению беженцев. Уточняются состояние и порядок восстановления основных объектов социально значимой инфраструктуры: объектов водо- и электроснабжения, лечебных учреждений, школ, хлебопекарен.

За сутки в провинциях Алеппо, Дейр-эз-Зор и Хомс в свои дома вернулись 467 человек, сообщили в Центре.