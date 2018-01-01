Новогодний салют в Москве. Видеотрансляция

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На 38 площадках Москвы, расположенных в 12 административных округах столицы, с наступлением нового года запускают праздничные фейерверки. Первые из них можно увидеть в парке Победы на Поклонной горе и на Москворецкой улице, остальные начинаются в час ночи. По традиции, в столице фейерверки запускают именно в 01:00 мск, так как к этому часу новый год уже наступает на территории всей страны - от Камчатки до Калининграда.

На десяти площадках на праздничной Тверской улице вместо салютов каждый час 1 и 2 января будут давать залпы разноцветных конфетти.