Региональные телеканалы смогут показывать больше рекламы бегущей строкой

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на увеличение времени трансляции рекламы способом бегущей строки на региональных телеканалах. Документ был инициирован правительством РФ, в воскресенье он опубликован на едином портале правовой информации.

Закон устанавливает для региональных телеканалов, распространяемых менее чем в половине субъектов РФ, дополнительную продолжительность совмещения рекламы способом бегущей строки. Согласно предыдущей редакции соответствующей нормы, общая продолжительность распространяемой рекламы на региональных телеканалах не могла превышать 15% вещания в течение часа.

Документ предусматривает дополнительное время на рекламу способом бегущей строки в объеме не более 5% времени вещания в течение часа сверх общей продолжительности рекламы, то есть общее время рекламы увеличивается до 20% времени вещания в течение часа.

Если речь идет об информационных и информационно-развлекательных передачах, то дополнительное время на рекламу устанавливается в объеме не более 15% сверх общей продолжительности рекламы, то есть общее время рекламы увеличивается в этом случае до 35% времени вещания в течение часа.