В Калифорнии впервые стали продавать марихуану для применения в рекреационных целях

НЬЮ-ЙОРК, 1 января. /ТАСС/. Продажа марихуаны для применения в рекреационных целях впервые началась в понедельник в американском штате Калифорния. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Соответствующие правила вступили в силу в новогоднюю полночь. Согласно новым нормам, лица старше 21 года могут приобрести каннабис в магазинах, получивших лицензии от регулирующих органов штата и городских властей.

Данная инициатива получила поддержку избирателей в Калифорнии в ноябре 2016 года. В этом же месяце жителям штата старше 21 года разрешили курить марихуану, выращивать ее для личного пользования, а также хранить небольшое количество наркотика. При этом продажа его в рекреационных целях стала легальной только с понедельника.

По оценкам AP, необходимые разрешения получили к настоящему времени около 100 магазинов. Многие из них находятся в городах Сан-Диего и Санта-Крус. Власти ряда городов, в том числе Лос-Анджелеса и Сан-Франциско, начнут принимать заявки на выдачу лицензий в ближайшие дни. В Бейкерсфилде, Фресно и Риверсайде были приняты законы, которые, наоборот, запрещают продажу марихуаны в рекреационных целях.

Законы о продаже марихуаны в США

Отношение к каннабису в США неоднозначное. На федеральном уровне законы не разрешают хранение и курение марихуаны, которая официально причисляется к наркотикам. В то же время не прекращается поток публикаций, основанных на медицинских исследованиях, которые утверждают, что курение марихуаны в небольших количествах вреда организму не наносит.

На настоящий момент в восьми штатах из 50 - Калифорнии, Вашингтоне, Орегоне, Неваде, Колорадо, Аляске, Мэне, Массачусетсе, а также в округе Колумбия разрешено курение марихуаны в рекреационных целях.

Еще в 29 штатах не считается правонарушением продажа марихуаны в медицинских целях. В большинстве случаев использование каннабиса разрешено людям, страдающим раком, глаукомой и рядом других заболеваний, при восстановительных процессах после пережитого инсульта, ряда травм, при депрессиях.