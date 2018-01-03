Патриарх на первой литургии в новом году молился об окончании междоусобицы на Украине

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на первой в новом году литургии - богослужении в честь святителя Московского митрополита Петра в Успенском соборе Кремля - молился о единстве Церкви исторической Руси и мире на Украине.

"Как нужно сегодня его (митрополита Киевского, Московского и всея Руси Петра - прим. ТАСС) ходатайство, когда Русь раздирается политическими противоречиями, когда внешние силы сталкивают одну часть Руси с другой, превращая в поле битвы землю Украины", - отметил патриарх Кирилл в своей проповеди.

"Мы должны особенно молиться, чтобы Господь помог нам преодолеть эти междоусобные брани XXI века, чтобы вновь воссияла слава Святой Руси и чтобы единая Церковь русская осуществляла свое пастырское водительство землей всея Руси", - добавил он. "Верим, что это и будет так, вопреки всем тем, кто извне и изнутри пытается разрушить единство народа и Церкви нашей", - заключил патриарх.

День покровителя Москвы

Праздник в честь святителя Петра, которого почитают, в том числе, как покровителя столицы, продолжился в Высоко-Петровском монастыре. После богослужения, которое возглавил наместник Троице-Сергиевой лавры архиепископ Феогност, несколько сотен москвичей прошли крестным ходом по центральным улицам Москвы вокруг древней обители на Петровке. В торжестве приняли участие около 500 человек, в том числе игумены московских монастырей и многочисленное духовенство.

"Митрополит Петр - выдающийся первоиерарх Русской церкви, предпринявший невероятный для своего времени шаг - перенесение в 1325 году престола киевских митрополитов в Москву. Именно благодаря ему наш город стал духовным и политическим центром Руси", - пояснил наместник монастыря, основанного святителем Петром более 700 лет назад, игумен Петр (Еремеев). "Мы очень надеемся, что современные москвичи благодаря нашему празднику осознают себя продолжателями его традиций и будут стараться хранить и обустраивать Москву - сердце нашей России", - добавил он.

Ежегодный маршрут Петровского крестного хода, который традиционно проводится уже пять лет, проходит по улице Петровка, Крапивенскому переулку и Петровскому бульвару. Во время шествия участниками вокруг Высоко-Петровской обители была пронесена главная монастырская святыня - ростовая икона святителя Петра с частицей его мощей.

Митрополит Киевский, святитель Московский

Благодаря московскому святителю - митрополиту Киевскому и всея Руси Петру, Москву стали называть "первопрестольной". В 1325 году он перевел из Киева, а затем из Владимира, в Москву митрополичий престол, положив начало объединению вокруг будущей столицы русских земель. Он заложил Успенский собор в Московском Кремле как духовный центр Руси. Здесь и покоятся его мощи. Доступ к ним открывают в день памяти святителя.

Митрополит Петр весьма почитался в народе. После его кончины совершалось множество чудес по молитвам к нему. В 1339 году, через 13 лет после смерти, митрополит Петр был причислен к лику святых. О нем постоянно упоминают русские летописи, ни одно значительное государственное начинание не обходилось без молитвы у мощей святителя Петра.

О большом значении для России личности митрополита Петра говорит тот факт, что его архиерейский посох до сих пор вручается вновь избранному Патриарху Московскому и всея Руси. Он хранится в Оружейной палате и в день интронизации выносится для церемонии на богослужении.

В пяти соборах московского Кремля, находящихся в ведении кремлевских музеев, службы проводятся в общей сложности около 50 раз в году. Ближайшее патриаршее богослужение состоится в Успенском соборе 8 января, когда Церковь на второй день праздника Рождества Христова прославляет Богородицу.