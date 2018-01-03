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Сопровождением в метро Москвы за год воспользовались 152 тыс. маломобильных пассажиров

Общество
3 января, 16:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС

Это почти на 20% больше, чем в 2016 году

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МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Около 152 тыс. маломобильных пассажиров воспользовались услугой сопровождения в метро Москвы в 2017 году, что на 18,8% больше, чем в 2016 году. Показатель улучшился за счет оптимизации работы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) московского метро, сообщается на официальном портале мэрии в среду.

"Популярность центра растет благодаря оптимизации приема заявок на сопровождение. Мы перераспределили тех специалистов, которые дежурят на станциях в часы пик, в наиболее востребованные у пассажиров точки. Кроме того, сотрудники ЦОМП стали быстрее приезжать к пассажирам, которые оставили заявку", - приводит пресс-служба слова заместителя мэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

Кроме того, около 1 тыс. маломобильных пассажиров МЦК также воспользовались данной услугой.

Центр обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена заработал в 2013 году. Центр оказывает услуги на безвозмездной основе по безопасному и комфортному сопровождению в метрополитене и МЦК маломобильных граждан, инвалидов с нарушением слуха, зрения, функций опорно- двигательного аппарата, пассажиров с маленькими детьми, пожилых граждан. Оставить заявки на сопровождение пассажиры могут как на сайте метро, так и через мобильное приложение "Метро Москвы".

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