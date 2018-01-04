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ГИБДД усилила контроль за пьяными водителями в новогодние праздники

Общество
4 января, 12:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, января. /ТАСС

В период праздников на дорогах дежурят дополнительные наряды ДПС

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МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Госавтоинспекция усиливает контроль за нетрезвыми водителями в период новогодних и рождественских праздников, сообщили в четверг в пресс-службе ГИБДД.

"На протяжении всех праздничных дней Госавтоинспекция усиливает контроль за нетрезвыми водителями. Патрулирование проводится в местах массового скопления людей, на подъездах к торговым центрам, местам отдыха и развлечений, где возможно возникновение транспортных заторов и аварийных ситуаций", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в период праздников на дороги вышли дополнительные наряды ДПС, особенно в региональных центрах и крупных городах. "В праздничные дни здесь существенно увеличивается плотность транспортного потока за счет большого количества автомобилистов, приезжающих из соседних городов и регионов", - отметил он.

В ГИБДД подчеркнули, что лояльного отношения к нетрезвым водителям не стоит ждать ни в период новогодних праздников, ни в любое другое время. "Контроль за трезвостью водителей со стороны Госавтоинспекции в эти дни особенно строгий. Повсеместно проводятся массовые проверки и специальные операции, направленные на предупреждение нарушений и выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения", - пояснил он.

В пресс-службе ГИБДД призвали водителей сообщать в полицию о пьяных за рулем, водителях, ведущих себя на дороге неадекватно. Регулярное проведение мероприятий, направленных на выявление водителей в состоянии опьянения, в наступившем году продолжится во всех регионах страны. Сотрудники ГАИ продолжат нести службу в усиленном режиме, который продлится до окончания новогодних праздников.

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