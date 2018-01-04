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Первый туристско-информационный центр появится в Северной Осетии в 2018 году

Общество
4 января, 12:12 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 4, января. /ТАСС

В центре можно будет взять туристическую карту города и другие информационные материалы

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ВЛАДИКАВКАЗ, 4 января. /ТАСС/. Первый информационный центр, где туристы смогут получить информацию о достопримечательностях и заказать экскурсии, появится в Северной Осетии в этом году, сообщили ТАСС в республиканском комитете по туризму.

"В настоящее время на территории Республики Северная Осетия - Алания нет туристско-информационного центра (ТИЦ). В 2018 году комитетом планируется открытие ТИЦ в черте города Владикавказ", - сказали в комитете.

В центре можно будет взять туристическую карту города и другие информационные материалы, получить сведения о достопримечательностях, событиях, турмаршрутах и развлекательных объектах. Там же туристы смогут заказать обзорную пешеходную экскурсию по историческому центру Владикавказа или взять контакты экскурсоводов, данные о гостиницах, заведениях общепита и работе транспорта.

Ранее сообщалось, что в соответствии с поручением правительственной комиссии по развитию Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) ведется разработка стратегии развития туризма на Северном Кавказе до 2035 года. В межведомственную рабочую группу вошли специалисты Минкавказа, представители семи федеральных министерств, всех регионов СКФО, специалисты АО "Курорты Северного Кавказа", АО "Корпорация развития Северного Кавказа".

По итогам прошлого года регионы Северного Кавказа посетили 3,5 млн туристов. За первое полугодие 2017 года в СКФО приехали свыше 2,2 млн гостей.

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