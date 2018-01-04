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Артисты из новогоднего представления, отравившиеся едой в Москве, вернулись к работе

Общество
4 января, 13:40 UTC+3 МОСКВА 4, января. /ТАСС

Ранее СМИ сообщили, что в Москве отравились 11 артистов, задействованных в новогодних мероприятиях Колонного зала Дома Союзов

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МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Десять из одиннадцати артистов, занятых в новогодних мероприятиях Колонного зала Дома Союзов в Москве, которые 3 января обратились за медицинской помощью из-за пищевого отравления, вернулись на работу. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Ранее СМИ сообщили, что в Москве отравились 11 артистов, задействованных в новогодних мероприятиях Колонного зала Дома Союзов. Также сообщалось, что Роспотребнадзор направил своих специалистов, чтобы провести эпидпроверку на месте работы артистов и в организации, предоставлявшей питание.

"Остальные обратившиеся имели легкие симптомы, в госпитализации не нуждались, после оказанной медицинской помощи сегодня все они вернулись к работе", - сообщили в департаменте. Госпитализированный артист, по данным пресс- службы, готовится к выписке в четверг.

В кассах Дома союзов уточнили, что артисты являются приглашенными, а также отметили, что все спектакли будут идти по расписанию. "Да, они [концерты] продолжаются, все в порядке", - сообщили ТАСС в кассах.

В свою очередь, заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников сообщил ТАСС, что артисты, предположительно, отравились рыбой с рисом, которую они заказали в одном из ресторанов. "Эту рыбу привезли с нарушениями условий хранения и транспортировки", - сказал он.

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