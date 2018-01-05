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Латвийская AirBaltic вновь признана самой пунктуальной авиакомпанией в мире

Общество
5 января, 9:53 UTC+3 РИГА /Корр. ТАСС, Мария Иванова

Авиакомпания достигла показателя пунктуальности 90,01%, сообщили в пресс-службе AirBaltic

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© EPA/VALDA KALNINA

РИГА, 5 января. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже четвертый год подряд признана самым пунктуальным авиаперевозчиком в мире по итогам 2017 года. Об этом свидетельствуют обнародованные данные мирового лидера в сфере авиационной информации - британской компании OAG, которая составила список лучших авиакомпаний после анализа показателей пунктуальности по более чем 57 млн рейсов.

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Как сообщает пресс-служба AirBaltic, согласно данным OAG, авиакомпания в прошлом году достигла показателя пунктуальности 90,01% на рейсах, соединяющих страны Балтии с конечными пунктами в Европе, Скандинавии, СНГ и на Ближнем Востоке. Это означает, что более 90 своих рейсов из 100 латвийская национальная авиакомпания в прошлом году выполняла вовремя. "OAG рада тому, что AirBaltic в очередной раз признана самой пунктуальной авиакомпанией в нашей ежегодной оценке, основанной на более чем 57 млн рейсов, проанализированных в 2017 году", - отметил исполнительный вице-президент OAG Джон Грант.

"Наши клиенты могут рассчитывать на пунктуальные услуги. Прошлый год был для AirBaltic одним из самых активных за всю историю существования. Значительно выросло число выполненных полетов, перевезено рекордное количество пассажиров. Мы горды тем, что по-прежнему достигаем наших целей по пунктуальности и предлагаем более пунктуальные услуги нашим пассажирам, чем другие перевозчики", - подчеркнул со своей стороны исполнительный директор авиакомпании Мартин Гаусс.

AirBaltic была создана в 1995 году. Компания на 80% принадлежит правительству страны, на 20% - частным инвесторам. Авиаперевозчик выполняет рейсы в 60 городов мира из Риги, Таллина и Вильнюса. В состав воздушного флота компании, который насчитывает 30 самолетов, входят семь Bombardier CS300, пять Boeing 737-500s, шесть Boeing 737-300 и двенадцать Bombardier Q400 NextGen.

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