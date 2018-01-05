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Численность мусульман в США достигла 3,45 млн человек

Общество
5 января, 12:44 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Александр Пахомов

Ожидается, что количество мусульман в стране к 2050 году увеличится до 8,1 млн человек

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ВАШИНГТОН, 5 января. /Корр. ТАСС Александр Пахомов/. В США за последние семь лет численность мусульман возросла на 700 тыс. человек, достигнув 3,45 млн человек. С такими оценками выступили 4 января специалисты расположенного в Вашингтоне исследовательского Центра им. Пью.

По их словам, американцы, исповедующие ислам, сейчас составляют примерно 1,1% населения страны. "Когда мы впервые в 2007 году проводили исследование по численности мусульман в США, их насчитывалось, по нашим подсчетам, 2,35 млн человек, из них 1,5 млн взрослых, - отметили эксперты Центра, пояснив, что во время проводимой федеральными властями переписи американцам не задают вопрос о вероисповедании. - К 2011 году - уже 2,75 млн, в том числе 1,8 млн взрослых. А затем каждый год их становилось все больше как за счет более высокого коэффициента рождаемости, так и увеличения количества иммигрантов из мусульманских стран".

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Ожидается, что к 2050 году последователей ислама будет насчитываться в США 8,1 млн человек. А за десять лет до этого - к 2040 году - они займут, обойдя иудеев, вторую строку после христиан в списке основных религиозных конфессий в стране.

Как показали итоги опросов, проведенных в мусульманских общинах, 75% респондентов убеждены в том, что в Америке широко распространена неприязнь к исламу. 68% участников исследования встревожены тем, как нынешний глава Белого дома Дональд Трамп относится к мусульманам. Еще будучи кандидатом в президенты, он публично высказался за то, чтобы полностью закрыть всем мусульманам въезд в США.

Ранее эксперты Центра предсказывали, что численность мусульман на планете возрастет к 2060 году до 3 млрд человек, и к концу столетия их станет больше, чем христиан. По данным за 2015 год ислам исповедовали примерно 1,8 млрд человек - около четверти населения Земли.

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