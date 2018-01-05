Парки Москвы приготовили театральный праздник на Рождество

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Администрации московских парков приготовили для своих посетителей на Рождество театральный праздник. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе объединенной дирекции "Мосгорпарк".

"Главной темой всех праздничных торжеств, посвященных Новому году и Рождеству, в этот раз стал театр", - сказал представитель пресс-службы. Так, в 22 центральных парках, подведомственных столичному департаменту культуры, 7 января гостей ждут постановки, новые прочтения известных произведений, возможность окунуться в атмосферу того или иного спектакля, а также мастер-классы и конкурсы с призами. "Для удобства москвичей и гостей столицы все мероприятия начнутся после полудня, чтобы можно было сделать все свои дела и праздновать Рождество на свежем воздухе", - пояснили в "Мосгорпарке".

Серебряная маска

В рождественский вечер Парк Горького и Парк искусств "Музеон" объединят двухчасовое действие от артистов театра "Огненные люди" с участием акробатов и канатоходца. В финале первой части исполнят акробатический танец: подобно звездам, актеры спустятся с неба на землю. Антрактом станет переход зрителей через Садовое кольцо: действие продолжится в "Музеоне" - это будет премьера мультимедиа-спектакля "Ладони. Цифровой вертеп" от команды Liquid Theatre.

Рождество в Саду имени Баумана пройдет в атмосфере народных гуляний, хороводов и колядок. Посетителей будут развлекать музыкально-танцевальные коллективы в тематических костюмах, а уличный театр покажет серию сказочных представлений. "Зажигательные танцы и песни, хороводы вокруг главной елки сада, яркие образы аниматоров позволят стать частью настоящей сказки и убедиться в том, что чудо все-таки существует", - рассказали в пресс-службе.

Тех, кто хочет почувствовать себя театральным режиссером, ждут 7 января в Перовском парке на востоке столицы, где опытные театралы будут учить создавать и показывать мини-спектакли. Первой станет постановка по мотивам трагедии Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта", декорации для которой выполнят в стиле средневекового передвижного кукольного театра. Продолжится программа спектаклем "Евгений Онегин", а финальным представлением станет "Лебединое озеро", в ходе которого зрители познакомятся с жанром балета и техникой теневого театра под музыку.

Тематические мюзиклы и театрализованные представления ждут и гостей парка "Сокольники". Они смогут принять участие и повлиять на ход действия таких постановок как "Ночь перед Рождеством", "Синяя птица", "Морозко" и "Рождественская история". Помогут в этом организуемые здесь же творческие, танцевальные и вокальные мастер-классы и театральные мастерские.

В саду "Эрмитаж" пройдет праздник по мотивам сказки "12 месяцев". Гостей встретят ее герои с интерактивной программой, устроят подвижные игры, вручат памятные сувениры и подарят семена подснежников. В финале праздника покажут представление. "Здесь будут работать тематические творческие мастерские, где каждый желающий сможет сделать подарки на Рождество для себя и своих близких", - добавили в "Мосгорпарке".

В парке "Фили" на Рождество решили учредить свою театральную премию - "Серебряная маска", получить которую смогут все участники праздничных гуляний на местном катке. "Это будет творческая вечеринка актеров и актрис со всеми полагающимися атрибутами театральной жизни, включая красные ковровые дорожки и папарацци", - продолжили в пресс-службе. Принять участие в этой вечеринке, и даже стать лауреатом "премии" смогут все желающие. А "изюминкой" праздника станет ледово-театральная шоу-программа.

Жизнь русского Севера

Посетители парка Таганский смогут окунуться в жизнь русского севера. "Узнать больше о быте в арктических районах, увидеть, как празднуют Рождество живущие там христиане, можно будет, не выезжая за пределы столицы", - сказали в "Мосгорпарке". Гости праздника также смогут познакомиться поближе с собаками породы хаски. "На главной сцене парка зрителей ждет удивительный спектакль: сказка- легенда о Рождестве, которую покажет Московский государственный этнографический театр", - добавили в пресс- службе.

Сразу два парка приглашают на постановку "Щелкунчика". Так, на Поклонной горе детей и родителей встретят "ожившие" персонажи сказочного бала. "Мы предлагаем почувствовать атмосферу дореволюционной России и вспомнить, как встречали Рождество сто лет назад", - пояснили в "Мосгорпарке". Тематическая фотозона, концерт и настоящий рождественский вертеп подарят посетителям атмосферу классического праздника.

"Рождественскую историю о Щелкунчике" покажут в Измайловском парке. Здесь посетителей также ждут мастер- классы по созданию вертепных кукол, народные гуляния, молодецкие забавы и концерт фольклорного ансамбля.

Рождество в Воронцовском парке пройдет в рамках большого новогоднего проекта "Воображариум. Театр, где сбываются мечты". Единой нитью сценарно- режиссерской композиции станут выступления лучших уличных театров столицы. "Это авторские постановки, каждая из которых расскажет отдельную рождественскую историю", - сказали в пресс-службе. Утром маленькие гости парка повстречаются с волшебными феями и магическими белыми существами вагабондами, а вечером всех взрослых вовлекут в мир фантазий и грез, где мечта и реальность сойдутся воедино в коллаборации света, музыки и интерактивного театрального искусства.

Программу "Рождественские декорации" подготовили в парке "Северное Тушино". Здесь пройдет несколько творческих и кулинарных мастер-классов, а также интерактивные программы, конкурсы и много-много хорошей музыки. "Рождественским настроением поделятся кавер-группа Romanoff, Сергей Дудинский и Андрей Державин", - отметили в пресс-службе. А еще в 15:00 мск здесь ждут всех на масштабный флешмоб, подробности которого до последнего момента будут держаться в секрете, чтобы не нарушать тайну сюрприза.