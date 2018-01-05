390 сирийцев за минувшие сутки вернулись в свои дома

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 5 января. /ТАСС/. Еще 390 жителей сирийских провинций Дейр-эз-Зор, Алеппо и Хомс за сутки вернулись в свои дома, оставленные после начала боевых действий. Об этом сообщили в пятницу в российском Центре по примирению враждующих сторон.

"Всего за сутки в свои дома вернулись 390 человек, в том числе в провинции Дейр-эз-Зор - 355 человек, в провинции Алеппо - 21 человек, в провинции Хомс - 14 человек.", - говорится в сообщении.

Российские военные обеспечили безопасную проводку гуманитарного конвоя ООН в населенный пункт Насрия провинции Дераа. Жителям доставлен гуманитарный груз весом 149 т. Кроме того, жителям населенного пункта Мазлум провинции Дейр-эз-Зор доставлена питьевая вода, а в районе населенного пункта Сальхиях российские военные медики оказали помощь 48 сирийцам.

В ходе мониторинга российско-ирано-турецким совместным Координационным центром в течение суток были зафиксированы отдельные случаи нарушения режима перемирия в провинции Идлиб, а также в пригороде Дамаска, где продолжаются вооруженные провокации боевиков. В Центре также сообщили о проведении сирийскими властями в населенных пунктах провинции Риф Дамаск мероприятий по урегулированию статуса членов вооруженных формирований, добровольно сдавшихся правительственным войскам.

"В территориальном отделе российского Центра по примирению в городе Дамаск проведена встреча с группой шейхов, имеющих влияние на вооруженные формирования оппозиции, с целью обсуждения основных условий примирения враждующих сторон в зоне деэскалации № 2 "Хомс", - добавили в Центре.