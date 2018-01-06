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Украденная у датского коллекционера самая дорогая бутылка водки в мире нашлась

Общество
6 января, 1:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, января. /ТАСС

Бутылку обнаружили пустой на стройплощадке в пригороде Копенгагена

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ТАСС, 6 января. Золотую бутылку водки стоимостью $1,3 млн, украденную во вторник из бара "Кафе 33" в Копенгагене, нашли пустой на стройплощадке в пригороде датской столицы. Об этом информагентству Ritzaus бюро сообщил владелец бара водочный коллекционер Бриан Ингберг.

Хотя большая часть стоимости водки "Руссо-Балт", считающейся самой дорогой в мире, приходится не на содержимое, а на 6 кг золота, серебра и драгоценных камней, пошедших на изготовление бутылки, датчанин говорит, что намерен вновь наполнить ее самой лучшей водкой, и сделать это непременно необходимо в России.

По словам коллекционера, слегка поцарапанную бутылку обнаружил случайный прохожий, который сразу же связался с полицией и самим Ингбергом, так как знал о пропаже из СМИ. Преступник, которого в момент кражи запечатлели камеры наблюдения, до сих пор не найден. Ингберг подозревает одного из своих бывших сотрудников, который мог изготовить дубликаты ключей от дверей бара и сейфа, где хранилась драгоценная бутылка.

Как ранее заявлял датчанин, в коллекции которого больше 1200 бутылок водки из разных уголков планеты, бутылку водки "Руссо-Балт" он взял напрокат у латвийской компании Dartz Motorz. Именно она выпускает эксклюзивные золотые бутылки, хотя и специализируется на производстве бронированных автомобилей, при этом позиционируя себя как продолжательницу традиций дореволюционной автомобильной марки "Руссо-Балт". Хранившаяся в Копенгагене бутылка сделана из розового, белого и желтого золота, украшена кожаной вставкой с золотым изображением гоночного автомобиля "Руссо-Балт", а пробку венчает украшенный драгоценными камнями герб Российской империи. По заверениям компании-производителя, проходя через специальную насадку-носик, содержимое бутылки фильтруется через слой бриллиантов.

Одна из таких золотых бутылок появлялась в сериале "Карточный домик", где российский президент Петров в исполнении датчанина Ларса Миккельсена угощал эксклюзивной водкой героя Кевина Спейси - президента США Фрэнка Андервуда. Ранее Ингберг публиковал в своем Facebook фото, на котором Миккельсен позирует с ней в "Кафе 33".

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