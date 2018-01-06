В США режиссера и сценариста Пола Хаггиса обвинили в домогательствах

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Четыре женщины обвинили голливудского режиссера и сценариста Пола Хаггиса в домогательствах и изнасиловании. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press (AP).

В конце прошлого года одна женщина подала против Хаггиса судебный иск, утверждая, что он изнасиловал ее. После этого еще три женщины, которые решили сохранить анонимность, выступили против 64-летнего режиссера с обвинениями, сообщает агентство. Инциденты, по их словам, происходили в разное время в период с 1996 по 2015 годы.

Так, одна из пострадавших утверждает, что Хаггис более 20 лет назад изнасиловал ее. Женщине тогда была 28 лет, она работала на съемочной площадке одного из телешоу, которое продюсировал Хаггис. Сценарист якобы попросил ее прийти к нему в офис, где склонил к нежелательной близости. Остальные женщины также заявили, что Хаггис домогался их.

Сам режиссер отрицает обвинения в свой адрес. Как заявила AP его адвокат Кристин Лепера, Хаггис "никого не насиловал". Что касается иска, поданного одной из женщин, то Хаггис заявил, что она занималась вымогательством, требуя с него $9 млн. В связи с этим режиссер уже подал встречный иск.

Хаггис является двукратным обладателем премии Oscar за продюсирование и сценарий фильма "Столкновение" (Crash, 2004). Он также участвовал в написании сценариев к таким картинам, как "Малышка на миллион" (Million Dollar Baby, 2004), "Казино Рояль" (Casino Royale, 2006), "Письма с Иводзимы" (Letters from Iwo Jima, 2006).

Последние месяцы в США были отмечены серией скандалов, связанных с обвинениями в сексуальных домогательствах, наиболее громкий из которых касался голливудского продюсера Харви Вайнштейна. В октябре прошлого года газета The New York Times опубликовала по итогам журналистского расследования статью, в которой говорилось, что продюсер в течение примерно 30 лет подвергал домогательствам сотрудниц компаний, где он работал. Вслед за этим в домогательствах были обвинены, в частности, актеры Кевин Спейси и Дастин Хоффман, комик Луис Си Кей, экс-президент США Джордж Буш - старший.