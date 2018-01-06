Массовыми заплывами в холодной воде в Болгарии отметили праздник Святого Богоявления

КАЛОФЕР (Болгария), 6 января. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Праздник Святого Богоявления, совпадающий по болгарскому церковному календарю с рождественским сочельником в России, отметили заплывами за святыми крестами. Самым массовым получился заплыв в холодных водах реки Тунджа в городе Калофер, где около 500 молодых мужчин в национальных костюмах стали участниками молебна - "водосвета", под звуки гайды и барабанов станцевали в воде хоровод, а потом бросились "спасать" священный деревянный крест. Удача первым выловить крест улыбнулась 11-летнему местному жителю Драгомиру, для которого, по преданию, новый 2018 год должен стать особенно счастливым.

"Традиционный вековой ритуал является истинным символом Болгарии, отражает сильный болгарский дух, приносит всем его участникам здоровье и удачу", - подчеркнул мэр города Румен Стоянов, который вместе с соотечественниками окунулся субботним утром в ледяные воды Тунджи.

Водное мужское хоро (хоровод) в Калофере в день Богоявления проводится уже более 100 лет. Мужской народный танец является кандидатом на включение в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО и субботним утром за особенностями болгарского ритуала наблюдали официальные представители международной организации.

Праздничные ритуалы "спасения" креста состоялись также в Варне и Бургасе на побережье Черного моря, в Видине, Русе, Силистре на Дунае и других городах страны. В Болгарии этот ритуал связывают с моментом крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Он считается одним из самых торжественных церковных праздников, который в данном случае символизирует очистительную и оздоровляющую силу "крещеной воды".

Освящение боевых знамен

Святой водой в субботу окропили и боевые знамена болгарской армии. Официальную церемонию в болгарской столице провел Патриарх Болгарский и митрополит Софийский Неофит, в ней принял участие президент республики Румен Радев.

Впервые в болгарской истории церемония освящения знамен была проведена в 917 году во времена царя Симеона I перед битвой в Ахелой и с той поры проводилась перед каждым боем с участием болгарских воинов вплоть до перехода страны под османское владычество. После Освобождения в Русско-турецкой войне 1877-1878 годах церемония была возрождена и проводилась вплоть до 1946 года. В истории современной Болгарии ритуал был восстановлен в 1993 году, он проводится во всех воинских гарнизонах.