Более 5 тыс. сотрудников Росгвардии и МВД обеспечат правопорядок на Рождество в России

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии совместно с МВД обеспечат охрану общественного порядка в рождественскую ночь на территории России. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии, всего на охрану правопорядка выйдет более пяти тысяч сотрудников ведомства.

"Более пяти тысяч военнослужащих и сотрудников Росгвардии совместно с сотрудниками МВД России обеспечат охрану общественного порядка и безопасность граждан на массовых мероприятиях по празднованию Рождества Христова, проводимых во всех регионах России. Центром празднования Рождества традиционно станет кафедральный соборный храм Христа Спасителя в Москве, где в ночь с 6 на 7 января пройдет главное богослужение страны", - сказал собеседник агентства.

По его словам, помимо участия в обеспечении правопорядка на праздничных мероприятиях, военнослужащие и сотрудники Росгвардии продолжают нести повседневную службу на всей территории страны, в том числе выполняя задачи по охране важных государственных объектов и объектов топливно-энергетического комплекса.