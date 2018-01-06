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Более 5 тыс. сотрудников Росгвардии и МВД обеспечат правопорядок на Рождество в России

Общество
6 января, 15:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, января. /ТАСС

Главное богослужение страны пройдет в ночь с 6 на 7 января в храме Христа Спасителя в Москве

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МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии совместно с МВД обеспечат охрану общественного порядка в рождественскую ночь на территории России. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии, всего на охрану правопорядка выйдет более пяти тысяч сотрудников ведомства.

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"Более пяти тысяч военнослужащих и сотрудников Росгвардии совместно с сотрудниками МВД России обеспечат охрану общественного порядка и безопасность граждан на массовых мероприятиях по празднованию Рождества Христова, проводимых во всех регионах России. Центром празднования Рождества традиционно станет кафедральный соборный храм Христа Спасителя в Москве, где в ночь с 6 на 7 января пройдет главное богослужение страны", - сказал собеседник агентства.

По его словам, помимо участия в обеспечении правопорядка на праздничных мероприятиях, военнослужащие и сотрудники Росгвардии продолжают нести повседневную службу на всей территории страны, в том числе выполняя задачи по охране важных государственных объектов и объектов топливно-энергетического комплекса.

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