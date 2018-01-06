Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Эльбрусе организовали более 1,5 тыс. бесплатных парковочных мест для борьбы с пробками

Общество
6 января, 15:20 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 6, января. /ТАСС

От парковки до курортной зоны для туристов запустили бесплатные автобусы

Поделиться
Материал из 1 страницы

НАЛЬЧИК, 6 января. /ТАСС/. Власти поселка Эльбрус и Эльбрусского района (Кабардино-Балкария) организовали более 1,5 тыс. бесплатных парковочных мест для туристов и пустили бесплатные автобусы от парковки до курортной зоны после того, как в первые дни новогодних каникул здесь стали образовываться заторы, сообщила ТАСС в субботу пресс- секретарь администрации Эльбрусского района Алиса Тарим.

"С утра 1-2 января в связи с большим потоком туристов на федеральной автодороге Прохладный - Азау (единственной трассе, ведущей к подножию Эльбруса - прим. ТАСС) образовывались заторы, автомобильная пробка была от пансионата "Иткол" до поляны Азау (последний участок дороги - прим. ТАСС) протяженностью 4-5 км. Для разгрузки дороги администрации Эльбрусского района и поселка Эльбрус приняли решение разгрузить трассу. Для удобства туристов, чтобы они могли попасть на поляны Азау и Чегет (Чегет расположен около "Иткола" - прим. ТАСС), заровняли и расчистили территорию стадиона под стоянку. Всего местные власти организовали более 1,5 тыс. бесплатных парковочных мест, а до места катания туристы могут попасть на автобусах, также бесплатно", - рассказала она.

К работе подключились и сотрудники отдела МВД по Эльбрусскому району, сообщила пресс-секретарь.

"Они регулируют движение по особой схеме: с утра первыми наполняются стоянки, которые находятся на поляне Азау, затем на поляне Чегет и ниже, возле "Иткола". Таким образом, они обеспечивают свободный проезд до мест отдыха", - пояснила собеседница агентства.

Курортная зона на Эльбрусе (самой высокой точке России и Европы) расположена в 150 км от столицы КБР Нальчика, горнолыжные трассы проложены на южных склонах горы. Канатная дорога здесь считается самой высокогорной в РФ и Европе - верхняя точка подъемника расположена на высоте 3847 метров над уровнем моря. В прошлом году на курорте побывали более 180 тыс. отдыхающих.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Кабардино-Балкария
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Отказ Верховного суда России допустить Навального до выборов президента вступил в силу
2
Горбачев: ядерные державы должны помнить об обязательствах, лежащих на них в рамках ДНЯО
3
В 16 городах России начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина на выборах
4
МО РФ: двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря
5
Рождество по юлианскому календарю: история и традиции праздника
6
Пожар в ресторане в центре Москвы потушен
7
Букингемский дворец объявил о беременности старшей внучки Елизаветы II
Темы дня
Новости партнеров
Реклама