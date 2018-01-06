Джекпот в размере $28 млн разыгран в национальную лотерею Канады

ОТТАВА, 6 января. /ТАСС/. Житель провинции Онтарио выиграл 35 млн канадских долларов ($28 млн) в популярную национальную лотерею Lotto Max. Об этом 6 января сообщили представители ассоциации Atlantic Lottery, которая проводит в Канаде около десятка подобных розыгрышей.

"Выпавшие номера - 1, 3, 13, 15, 28, 36 и 49. Бонус-число - 14", - уточнили организаторы. Еще не известно, в каком именно городе этого самого густонаселенного региона страны был продан счастливый квиток. Согласно правилам канадских лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, а имя победителя должно стать достоянием общественности.

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент $49,5) был разыгран в лотерею "6 из 49" в октябре 2015 года. Еще несколько раз в 2015-2017 годах в Стране кленового листа были зафиксированы джекпоты в размере $60 млн в лотерею Lotto Max. Сумма этих выигрышей в среднем составила $46 млн.