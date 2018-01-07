Сотрудники МЧС с начала 2018 года спасли почти 1400 человек

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Сотрудники МЧС спасли с начала 2018 года почти 1400 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"При пожарах, ДТП и других чрезвычайных происшествиях пожарно-спасательными подразделениями в России спасены 1374 человека", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в новогодние праздники сотрудники МЧС обеспечили безопасность почти четырех тысяч праздничных мероприятий.

С 25 декабря 2017 года по 10 января органы управления и подразделения МЧС несут службу в режиме повышенной готовности. Всего к обеспечению безопасности в новогодние праздники привлечены более 61 тыс. сотрудников МЧС России и 12 тыс. единиц техники.