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Сотрудники МЧС с начала 2018 года спасли почти 1400 человек

Общество
7 января, 12:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, января. /ТАСС

В новогодние праздники спасатели обеспечили безопасность почти четырех тысяч мероприятий

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МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Сотрудники МЧС спасли с начала 2018 года почти 1400 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"При пожарах, ДТП и других чрезвычайных происшествиях пожарно-спасательными подразделениями в России спасены 1374 человека", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в новогодние праздники сотрудники МЧС обеспечили безопасность почти четырех тысяч праздничных мероприятий.

С 25 декабря 2017 года по 10 января органы управления и подразделения МЧС несут службу в режиме повышенной готовности. Всего к обеспечению безопасности в новогодние праздники привлечены более 61 тыс. сотрудников МЧС России и 12 тыс. единиц техники.

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