Reuters: уволенный из Google сотрудник подал в суд на компанию за дискриминацию

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Бывший технический специалист компании Google Джеймс Деймор, уволенный из-за заявления о неравенстве полов, подал исковую жалобу, обвинив интернет-гигант в дискриминации сотрудников по принципу цвета кожи и политических взглядов. Об этом сообщило в понедельник информационное агентство Reuters.

Согласно его сведениям, Деймор и его бывший сослуживец Дэвид Гудман обратились в Верховный суд округа Санта-Клара (штат Калифорния). Истцы требуют компенсации за ущерб, нанесенный им посредством необоснованного увольнения, и хотят обязать Google прекратить политику дискриминации в отношении работников, исповедующих консервативные взгляды и поддерживающих президента США Дональда Трампа. "Деймор, Гудман и другие пострадавшие были подвергнуты остракизму, ущемлению достоинства и наказанию за политическое инакомыслие, а также за грех появиться на свет белым мужского пола", - приводит агентство выдержку из группового искового заявления.

В августе прошлого года Деймор спровоцировал скандал, распространив среди сотрудников компании служебную записку. В ней отмечалось, что "отчасти по биологическим причинам мужчины и женщины обладают разными предпочтениями и способностями". Специалист предположил, что именно этим, в частности, может объясняться тот факт, что среди руководителей технологических фирм женщин меньше, чем мужчин.

Из-за этого Деймор лишился работы. Как он сообщил журналистам, руководство Google заявило, что увольняет его за "укрепление гендерных стереотипов". В распоряжение агентства Reuters, в частности, поступило электронное письмо, которое распространил среди персонала генеральный директор Google Сундар Пичаи. В нем говорилось, что некоторые положения записки Деймора не соответствуют принятым в фирме правилам.

Google - американская транснациональная публичная корпорация, инвестирующая в интернет-поиск и рекламные технологии, а также занимающаяся разработкой онлайн-сервисов и высокотехнологичных продуктов. Компания, основанная Ларри Пейджем и Сергеем Брином, впервые была зарегистрирована как частное предприятие в сентябре 1998 года, а сейчас является частью холдинга Alphabet с оборотом $75 млрд. Ее штаб-квартира находится в городе Маунтин-Вью (штат Калифорния).