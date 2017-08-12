Уволенный из Google сотрудник сравнил компанию с религиозным культом

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НЬЮ-ЙОРК, 12 августа. /ТАСС/. Бывший технический специалист интернет-гиганта Google Джеймс Деймор, уволенный на этой неделе из-за заявления о неравенстве полов, полагает, что компанию можно сравнить с религиозным культом. Его комментарий опубликован в субботу в газете The Wall Street Journal.
По мнению Деймора, внутрикорпоративная культура в Google способствует определенной изоляции ее сотрудников от окружающего мира. Некоторые из них живут в предоставляемых компанией помещениях и получают от нее еду. "Для многих, в том числе для меня, работа в Google является важной частью индивидуальности, это почти как культ со своими лидерами и святыми, все, как предполагается, праведно следуют священной заповеди "не делай зла", - считает Деймор. Он подчеркнул, что в Google негативно относятся к выражению взглядов, которые расходятся с общепринятыми в компании.
На прошлой неделе Деймор стал фигурантом скандала после того, как распространил среди сотрудников компании служебную записку. В ней отмечалось, что "отчасти по биологическим причинам мужчины и женщины обладают разными предпочтениями и способностями". Специалист предположил, что именно этим, в частности, может объясняться тот факт, что среди руководителей технологических фирм женщин меньше, чем мужчин.
Из-за этого Деймор лишился работы. Как он сообщил журналистам, руководство Google заявило, что увольняет его за "укрепление гендерных стереотипов". В распоряжение агентства Reuters, в частности, поступило электронное письмо, которое распространил среди персонала генеральный директор Google Сундар Пичаи. В нем говорилось, что некоторые положения записки Деймора не соответствуют принятым в фирме правилам.
Google - американская транснациональная публичная корпорация, инвестирующая в интернет-поиск и рекламные технологии, а также занимающаяся разработкой онлайн- сервисов и высокотехнологичных продуктов. Компания, основанная Ларри Пейджем и Сергеем Брином, впервые была зарегистрирована как частное предприятие в сентябре 1998 года, а сейчас является частью холдинга Alphabet с оборотом $75 млрд. Ее штаб-квартира находится в городе Маунтин-Вью (штат Калифорния).