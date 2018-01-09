Чемпионат по метанию рождественских елей в Германии

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В городе Вайденталь на юго-западе Германии прошел чемпионат по метанию рождественских елей.

Соревнование проводится местным футбольным клубом уже 12 лет подряд и представляет собой троеборье. Один из этапов - метание ели в высоту, когда участникам нужно перебросить дерево через планку. Другие два этапа связаны с метанием елки в длину - с разбега и с помощью веревки, как при метании молота.

В конкурсе приняли участие более 100 человек: 66 мужчин и 41 женщина. Победители определялись по сумме баллов за все три этапа. Чемпионами стали 53-летний Франк Швендер и 43-летняя Сандра Шрайнер. В качестве награды им достались деревянные статуэтки лосей.