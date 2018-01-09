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Вильфанд: учащение снегопадов в Сахаре свидетельствует о глобальном потеплении

Общество
9 января, 13:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, января. /ТАСС

7 января в районе города Айн-Сефра на севере Алжира выпал снег, покров достигал около 40 см

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МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Учащение случаев, когда в пустыне Сахара выпадает снег, является таким же признаком глобального потепления, как и аномально теплая зима в России, заморозки в США или наводнения в Европе. Об этом ТАСС рассказал глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

7 января в пустыне Сахара в районе города Айн-Сефра на севере Алжира выпал снег. Снежный покров достигал около 40 см. К вечеру он растаял. За год до этого - в декабре 2016 года - подобный снегопад в этом районе стал первым с 1979 года.

ТАСС/Reuters

"Все эти эпизоды: в Сахаре снег, похолодание резкое, длительное в Северной Америке, очень теплая погода на европейской территории России, затяжные дожди, которые привели к наводнениям в ряде стран западной Европы, - вот такие события учащаются. Повышенная повторяемость таких экстремальных событий - это следствия глобального потепления. Я говорю не свою точку зрения, а [выражаю] согласованное мнение ученых, которые работают в Межправительственной группе экспертов по изменениям климата", - сказал Вильфанд.

Глава Гидрометцентра также напомнил, что необычные случаи снегопада бывали также в Египте и на Ближнем Востоке, хотя их обычно фиксируют раз в 15-20 лет.

Он также отметил, что внимание исследователей привлекает именно повторяемость подобных событий, а не их необычность. "Размах событий погодных увеличивается. Какой-то отдельный эпизод ни о чем не говорит. Ну, сложились такие условия", - сказал он.

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