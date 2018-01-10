Вице-спикера Псковского областного парламента похоронили на кладбище Олерцы

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Скончавшийся во вторник в результате ДТП вице-спикер Псковского областного собрания депутатов Валентин Каленский похоронен на кладбище Олерцы в Пскове, сообщили ТАСС в среду в областной администрации.

"Сегодня мы провожаем в последний путь человека, который большую часть своей жизни посвятил развитию Псковской области, защите интересов жителей. Этот человек всегда был грамотным руководителем, мог ставить амбициозные цели и добиваться результата", - сказал на церемонии прощания врио губернатора региона Михаил Ведерников, выразив соболезнование родным и близким парламентария.

Авария с участием автомобиля, в котором находился Каленский, произошла 3 января на 35-м километре трассы Псков - Рига в Печорском районе Псковской области. Каленский был доставлен в реанимацию, где скончался 9 января.

Каленский возглавлял в Псковском областном собрании депутатов фракцию "Единой России", а также занимал должность председателя областного Союза потребителей.