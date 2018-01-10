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Более 11,5 тыс. водителей в состоянии опьянения выявила ГИБДД в новогодние праздники

Общество
10 января, 15:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, января. /ТАСС

Всего в период новогодних праздников в России произошло более 3,2 тыс. дорожных аварий, которые унесли жизни 509 человек

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МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции в период новогодних праздников выявили в России более 11,5 тыс. водителей, которые находились за рулем в состоянии опьянения. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД.

"В прошедшие праздничные дни проблема управления автомобилем в состоянии опьянения оказалась крайне актуальной. Несмотря на то, что в преддверии новогодних торжеств Госавтоинспекция предупредила участников дорожного движения об усилении контроля за нетрезвыми водителями, за период новогодних каникул с 30 декабря по 8 января в России, по оперативным данным, сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено более 11,5 тыс. фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, а также практически 6 тыс. случаев отказа от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в период новогодних праздников на территории России случилось более 3,2 тыс. ДТП, в которых погибли 509 и ранены около 4,5 тыс. человек.

"Каждое двенадцатое из этих происшествий произошло с участием водителей, находившихся в состоянии опьянения либо имевших его признаки, но отказавшихся от медосвидетельствования. В 275 таких ДТП погибли 27 и ранены 390 человек", - отметили в ГИБДД.

Собеседник агентства подчеркнул, что в наступившем году Госавтоинспекция продолжит борьбу с нетрезвыми водителями. "Профилактические мероприятия, направленные на выявление водителей в состоянии опьянения, будут проводиться регулярно во всех регионах страны. По-прежнему будет широко применяться метод сплошных проверок водителей на состояние опьянения, особенно в выходные и праздничные дни, в крупных городах и региональных центрах", - заключил представитель ГИБДД.

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