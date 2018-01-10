Власти Нью-Йорка через суд потребовали от нефтяных компаний компенсацию за вред экологии

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Власти Нью-Йорка подали судебный иск против пяти крупных нефтяных корпораций - BP, Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips и Royal Dutch Shell. Как следует из заявления, опубликованного в среду на официальном сайте мэра мегаполиса Билла де Блазио, от этих компаний потребовали выплатить многомиллиардную компенсацию за причинение вреда окружающей среде.

В документе говорится, что нью-йоркские власти намерены добиться от данных пяти компаний "возмещения миллиардов долларов, которые Нью-Йорк потратит на защиту жителей Нью-Йорка от последствий изменения климата". В заявлении разъясняется, что речь идет как о тех расходах, которые мегаполис уже понес из-за ухудшения экологической обстановки, так и о тех средствах, которые понадобятся в течение этого столетия.

Нью-йоркские власти отмечают, что они нуждаются в финансах для проведения программ с целью подготовки города к глобальному потеплению. Они предполагают, в частности, укрепление береговой линии на случай штормов и в связи с повышением уровня мирового океана, обновление инфраструктуры, связанной с водоснабжением и канализацией. Кроме того, средства нужны на проведение кампаний по подготовке жителей города к жаркой погоде. На все эти цели, как говорится в документе, в Нью-Йорке уже было потрачено не менее $20 млрд.

Как подчеркивается в заявлении, "недавно обнародованные документы разъясняют, что в отраслях, специализирующихся на добыче ископаемого топлива, были хорошо осведомлены о том, какой эффект оказывает на атмосферу его сжигание и ожидали воздействия на климат уже в 1980-х годах". Как считают власти мегаполиса, нефтяные компании тем не менее заботились лишь о прибыли и "участвовали в кампании с целью введения общественности в заблуждение" относительно вреда для экологии.

Иск подан в федеральный окружной суд Южного округа штата Нью-Йорк. Официальных заявлений, относительно того, какие шаги намерены предпринять в связи с этим указанные пять компаний, пока не поступало. Точный размер компенсации, выплаты которой добиваются власти Нью-Йорка, в заявлении не указан.

Де Блазио также объявил в среду о намерении прекратить практику вложения средств из пенсионных фондов Нью-Йорка, оцениваемых суммарно в $189 млрд, в ценные бумаги компаний, специализирующихся на добыче углеводородов. В данные акции, как отмечается в документе, вложено примерно $5 млрд. Ожидается, что это будет сделано в течение пяти лет.