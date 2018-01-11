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В Швейцарии запретили мешать собакам лаять

Общество
11 января, 2:46 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 11, января. /ТАСС

Также правительство страны запретило перевозить омаров на льду и бросать их живыми в кипящую воду

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ЖЕНЕВА, 11 января. /ТАСС/. Правительство Швейцарии запретило владельцам собак применять автоматические устройства, мешающие их питомцам лаять. На состоявшемся 10 января заседании оно внесло также ряд других поправок в ветеринарные правила в целях улучшения обращения с представителями животного мира: в частности, отныне нельзя перевозить омаров на льду, а при их кулинарном приготовлении - бросать живыми в кипящую воду без предварительного умерщвления, говорится в сообщении, размещенном на правительственном сайте.

"Любые устройства, предназначенные для того, чтобы мешать собакам лаять, и включающиеся автоматически, когда животное издает звуки, отныне будут запрещены", - отмечает правительство. Кроме того, приняты дополнительные меры по пресечению торговли собаками, ввезенными в Швейцарию нелегально: теперь в объявлениях о продаже придется указывать свой адрес, а также сведения о происхождении животного.

Живых ракообразных, например, омаров, больше "нельзя транспортировать на льду или в ледяной воде". Водных обитателей новые правила требуют "всегда держать в их естественной среде", а "перед умерщвлением они должны быть оглушены". "Распространенная ныне в ресторанах практика, состоящая в том, чтобы бросать живых омаров в кипящую воду, больше не разрешается", - говорится в сообщении.

Чтобы уменьшить вероятность содержания домашних питомцев в слишком маленьких клетках, продавцы отныне обязаны письменно информировать покупателей о том, для каких видов животных они предназначены.

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