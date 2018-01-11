В новогодние праздники 26 россиян стали миллионерами, выиграв в лотерею Почты России

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. 26 человек, купившие лотерейные билеты в отделениях Почты России, стали в новогодние праздники обладателями денежных выигрышей в размере от миллиона рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе федерального почтового оператора.

"По данным статистики государственных лотерей, в результате розыгрыша новогодних тиражей 1 января обладателями выигрышей от 1 млн рублей стали 26 человек, купившие билеты в отделениях Почты России. В прошлом году по итогам новогодних тиражей миллионерами стали 7 человек", - сказал собеседник агентства. "Восемь клиентов стали обладателями денежных призов в размере 800 тыс. рублей. Выигрыши от 20 тыс. до 280 тыс. рублей достались еще 75 человекам", - добавил он.

Общая сумма выигрышей по всем новогодним билетам, приобретенным в отделениях Почты России, составила более 782 млн рублей, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, отметил представитель ФГУП "Почта России".