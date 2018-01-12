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Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки в Перу

Общество
12 января, 2:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, января. /ТАСС

Ведомство отмечает, что риск заражения круглый год присутствует на всей территории страны

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МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор предупредил россиян об эпидемиологической ситуации в Перу, связанной с распространением лихорадки денге, малярии, лихорадки Зика, чикунгуньи и желтой лихорадки. Об этом сообщается в пятницу на сайте ведомства.

"Высокий риск передачи лихорадки денге и малярии присутствует на всей территории страны круглогодично. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2017 году зарегистрировано 73 921 случаев заболевания лихорадкой денге с преобладанием тяжелых форм, из них 17 случаев заболевания закончились летальным исходом. По количеству случаев заболевания малярией, Перу занимает второе место в Южной Америке (после Бразилии). На территории страны с 2000 по 2015 года было зарегистрировано 206 082 случая заболевания, из них на территории столицы - города Лима - 22 случая", - говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что в республике ежегодно регистрируются случаи заболевания лихорадкой чикунгунья, в 2017 году зарегистрировано 1733 подозрительных случаев заболевания на лихорадку чикунгунья, из которых лабораторно подтверждены 717 случаев. Также отмечены случаи заболеваемости желтой лихорадкой, в 2016 году было зарегистрировано 78 случаев болезни, в 2017 - 1 смертельный исход.

Ранее ведомство предупреждало российских туристов о вспышке желтой лихорадки в странах Южной Америки.

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