Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лихорадки в Перу

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор предупредил россиян об эпидемиологической ситуации в Перу, связанной с распространением лихорадки денге, малярии, лихорадки Зика, чикунгуньи и желтой лихорадки. Об этом сообщается в пятницу на сайте ведомства.

"Высокий риск передачи лихорадки денге и малярии присутствует на всей территории страны круглогодично. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2017 году зарегистрировано 73 921 случаев заболевания лихорадкой денге с преобладанием тяжелых форм, из них 17 случаев заболевания закончились летальным исходом. По количеству случаев заболевания малярией, Перу занимает второе место в Южной Америке (после Бразилии). На территории страны с 2000 по 2015 года было зарегистрировано 206 082 случая заболевания, из них на территории столицы - города Лима - 22 случая", - говорится в сообщении ведомства.

Также отмечается, что в республике ежегодно регистрируются случаи заболевания лихорадкой чикунгунья, в 2017 году зарегистрировано 1733 подозрительных случаев заболевания на лихорадку чикунгунья, из которых лабораторно подтверждены 717 случаев. Также отмечены случаи заболеваемости желтой лихорадкой, в 2016 году было зарегистрировано 78 случаев болезни, в 2017 - 1 смертельный исход.

Ранее ведомство предупреждало российских туристов о вспышке желтой лихорадки в странах Южной Америки.