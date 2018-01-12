На выставке "Женщины Кавказа" в Сочи представили более 300 фотографий

СОЧИ, 12 января. /ТАСС/. Выставка "Женщины Кавказа", на которой представлены более 300 фотографий, в том числе сделанных в XIX веке, открылась в пятницу в Сочинском художественном музее, сообщил ТАСС куратор выставки, директор по выставочной деятельности Фонда "Мир Кавказа" Артем Бузоев.

"На выставке представлены уникальные фотографии. Особенный интерес вызывает историческая часть - на фотографиях, некоторые из которых сделаны еще в XIX веке, запечатлены евреи, казаки, осетины, ингуши, грузины, шапсуги и другие. Внимания заслуживают и старинные костюмы", - рассказал он.

Собеседник пояснил, что выставка проводится с 2003 года, в ней собраны более 500 редких фотографий, гравюр, рисунков XIX - начала XX веков из музеев Москвы, Санкт-Петербурга и регионов Северного Кавказа. Проект дважды экспонировался в Москве, а также в Ростове-на-Дону, во Владикавказе, в Махачкале и Ставрополе.

В Сочинском художественном музее экспозиция заняла три зала, представлены около 300 снимков. Самые ранние из них датируются 1830-ми годами: фотография грузинок и фото дагестанского селения Араканы. Выставка продлится с 12 января по 4 февраля.

"Кавказ - наш общий дом, и не надо растаскивать по национальным квартирам его сокровища. А женщины - наше сокровище, хранительницы мира и очага. Мы все живем на Кавказе рядом, вперемешку - осетины, ингуши, кабардинцы и все остальные. Только во Владикавказе более 90 национальностей", - отметил Бузоев.

Он добавил, что в настоящее время ведутся переговоры с краснодарским выставочным залом, чтобы провести выставку в краевом центре в первой половине 2018 года.