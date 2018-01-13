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Минобрнауки: авторы учебника "Дрофы" не знакомы с историко-культурным стандартом

Общество
13 января, 14:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС

В свою очередь в издательстве ТАСС заявили, что учебник не содержит спорных формулировок в части представления событий, происходивших на Украине

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Глава Минобрнауки Ольга Васильева обвинила авторов учебника "История России: начало XX - начало XXI века", выпущенного издательством "Дрофа", в незнании историко-культурного стандарта.

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Минобрнауки: экспертиза учебника, где "майдан" назван революцией, будет готова 27 января

Ранее данный учебник по итогам научно-методического совета Минобрнауки был направлен на дополнительную экспертизу, которая будет подготовлена Российской академией наук к 27 января.

"Товарищи, которые делали эти учебники, они, видимо, не очень хорошо знали, что происходит в историко-культурном стандарте, и, может быть, просто спешили, потому что нужно было успеть к новому учебному году, поэтому я допускаю разные вещи", - сказала в субботу Васильева в интервью на телеканале НТВ.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что в учебнике 10-го класса "История России: начало XX - начало XXI века" издательства "Дрофа" события, предшествующие воссоединению Крыма с Россией весной 2014 г., излагаются как революционные. Совет Федерации по предложению спикера палаты Валентины Матвиенко поручил комитету по науке, образованию и культуре изучить российские учебники по истории на предмет достоверности и корректности с юридической и политической точек зрения описания событий на Украине в 2013-2014 годах.

В свою очередь в издательстве "Дрофа" ТАСС заявили, что учебник не содержит спорных формулировок в части представления событий, происходивших на Украине.

Историко-культурный стандарт включает в себя перечень обязательных для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий, основные подходы к преподаванию отечественной истории в современной школе, принципиальные оценки ключевых событий прошлого, а также перечень "трудных вопросов истории", вызывающих острые дискуссии в обществе. Утвержден в 2013 году.

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