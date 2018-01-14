По итогам благотворительного марафона в Новгородской области собрали более 77 млн рублей

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Более 77 млн рублей собрали участники ежегодного благотворительного марафона "Рождественский подарок" в Новгородской области, сообщает пресс-служба областного правительства. Пожертвования передадут семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

"[У акции] рекордные результаты - собрано более 77 млн рублей. Я уверен, что организаторы акции сделают все необходимое, чтобы каждый рубль дошел до получателя", - подвел итоги марафона губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Он поблагодарил представителей бизнеса и жителей региона за участие, отметив, что благотворительные взносы сделали почти 20 тыс. человек. Никитин напомнил, что 2018 год объявлен в России годом добровольца и волонтера. "Важно, чтобы как можно больше людей участвовало в этом движении, вместе это позволит нам создать более дружественную и теплую, комфортную социальную обстановку в регионе", - добавил глава региона.

На церемонии закрытия губернатор также передал сертификат на сумму 700 тыс. рублей творческому коллективу "Театр безграничных возможностей "Жест" на приобретение пяти колясок активного типа.

Ежегодный благотворительный марафон "Рождественский подарок" проходил в Новгородской области с 15 декабря 2017 года по 13 января 2018 года. Пожертвования, собранные в ходе акции, направят на поддержку семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. По данным организаторов, в регионе проживает 13,5 тыс. семей с приемными детьми, детьми-инвалидами или неполных семей, из них 11 тыс. находятся за чертой бедности. В прошлогоднем марафоне приняли участие 1,6 тыс. организаций и почти 14 тыс. граждан области, которые собрали для семей более 64 млн руб.