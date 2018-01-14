Митрополит Иларион собирается окунуться в прорубь на Крещение

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Митрополит Волоколамский Иларион не видит ничего плохого в народной традиции купаний на Крещение и собирается сам окунуться в прорубь, но просит людей не забывать о духовном смысле праздника. Об этом он сказал 14 января в эфире телеканала "Россия 24".

"Каждый год на Крещение я погружаюсь в прорубь, однако делаю это не только на Крещение. Организм человека должен быть достаточно подготовлен чтобы выдержать такое испытание", - рассказал митрополит Иларион.

"Обычай погружения в прорубь - это не часть церковной традиции. Ничего плохого в этом нет, если только человеку это позволяет здоровье. Но когда погружение в прорубь сопровождается распитием спиртных напитков, матерными словами, то можно ли говорить о какой-то пользе для души от этого мероприятия? Думаю, что ни для тела, ни для души в таком случае нет никакой пользы", - отметил священнослужитель.

Праздник Крещения Господня отмечается 19 января. Он называется также Богоявлением, так как, согласно евангелию, в момент крещения Иисуса в водах Иордана бог был явлен в трех своих ипостасях - Отца, Сына и Святого Духа. По древней традиции великое освящение воды в храмах совершается дважды: в Крещенский сочельник 18 января и в сам праздник 19 января.