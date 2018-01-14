Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.01:
$ 56.6
€ 68.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Митрополит Иларион собирается окунуться в прорубь на Крещение

Общество
14 января, 14:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, января. /ТАСС

Священнослужитель отметил, что нет духовной пользы, если погружение в прорубь сопровождается распитием спиртных напитков и матерными словами

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Митрополит Волоколамский Иларион не видит ничего плохого в народной традиции купаний на Крещение и собирается сам окунуться в прорубь, но просит людей не забывать о духовном смысле праздника. Об этом он сказал 14 января в эфире телеканала "Россия 24".

"Каждый год на Крещение я погружаюсь в прорубь, однако делаю это не только на Крещение. Организм человека должен быть достаточно подготовлен чтобы выдержать такое испытание", - рассказал митрополит Иларион.

"Обычай погружения в прорубь - это не часть церковной традиции. Ничего плохого в этом нет, если только человеку это позволяет здоровье. Но когда погружение в прорубь сопровождается распитием спиртных напитков, матерными словами, то можно ли говорить о какой-то пользе для души от этого мероприятия? Думаю, что ни для тела, ни для души в таком случае нет никакой пользы", - отметил священнослужитель.

Праздник Крещения Господня отмечается 19 января. Он называется также Богоявлением, так как, согласно евангелию, в момент крещения Иисуса в водах Иордана бог был явлен в трех своих ипостасях - Отца, Сына и Святого Духа. По древней традиции великое освящение воды в храмах совершается дважды: в Крещенский сочельник 18 января и в сам праздник 19 января.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Туристы из РФ сообщили, что их автомобиль закидали камнями в Гданьске
2
Путин сравнил коммунистическую идеологию с христианством
3
Число отравившихся в кафе в Улан-Удэ возросло до 133 человек
4
История старого Нового года в России
5
МОК не понравился красный цвет, в который могли быть выкрашены российские бобы на ОИ-2018
6
Самолет Pegasus Airlines выкатился при посадке за пределы полосы в Турции
7
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
Темы дня
Новости партнеров
Реклама