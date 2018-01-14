Миллиардер Рыболовлев может подать иск против аукционного дома Sotheby's

ЛОНДОН, 14 января. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев может подать иск против лондонского аукционного дома Sotheby's в связи с его предполагаемой причастностью к завышению цен на произведения изобразительного искусства. Об этом сообщила на своем сайте воскресная газета Sunday Telegraph.

Как информирует издание, адвокаты Sotheby's готовятся к тому, что российский миллиардер обратится к британскому правосудию с утверждением, что аукционный дом помог швейцарскому арт-дилеру Иву Бувье завысить цены на часть проданных им Рыболовлеву почти четырех десятков картин, включая работы Леонардо да Винчи. В первую очередь речь идет о полотне кисти Леонардо "Спаситель мира" (Salvator Mundi), которое впоследствии было продано на ноябрьском аукционе Christie's ("Кристис") в Нью-Йорке за рекордные $450 млн, а также о произведениях Пабло Пикассо, Марка Ротко, Амедео Модильяни и Клода Моне. Около одной трети этих работ Бувье приобрел на торгах Sotheby's. Рыболовлев утверждает, что действия швейцарца привели к его к финансовым потерям размером около €1 млрд.

Издание утверждает, что стороны по-разному трактуют осуществленные сделки. Истец уверяет, что Бувье был его агентом и не имел права утверждать, что картины приобретал он сам. Однако швейцарец заявляет, что лично купил полотна и уже потом с выгодой для себя перепродал их Рыболовлеву. В Sotheby's, в свою очередь, говорят, что аукционный дом не только не получал никакой выгоды, но и что его сотрудники вообще не имели никакого представления о том, что Бувье сделал с картинами после их приобретения.