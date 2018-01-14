"Аэрофлот" задерживает в понедельник рейс в Афины из-за забастовки в Греции

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. "Аэрофлот" сообщил о задержке вылетающего 15 января рейса Москва - Афины - Москва в связи с забастовкой в Греции. Об этом авиакомпания сообщила в воскресенье на своем сайте.

"В связи с забастовкой персонала УВД в Греции "Аэрофлот" вносит изменения в расписание рейсов 15 января 2018 года, - отмечается на сайте. - Рейс SU2110/2111 Шереметьево - Афины - Шереметьево, время расписания 09:05/14:20, планируемое время вылета 12:25/17:40", - информирует авиакомпания.

В "Аэрофлоте" уточнили, что узнать дополнительную информацию о рейсах можно по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования или в офисах продаж авиакомпании.

Ранее сообщалось, что в пятницу на главной площади Афин Синтагма (Конституции) прошла демонстрация против внесенного в парламент законопроекта, вводящего новые меры жесткой экономии. Часть протестующих попыталась приблизиться к зданию греческого парламента. В ответ полиция применила слезоточивый газ.