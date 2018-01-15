Конференция по изучению древностей Кавказа пройдет в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Ученые из России и Европы проведут 15-16 января в Санкт-Петербурге международную конференцию по изучению древностей Кавказа, посвященную старейшему в мире практикующему археологу Василию Любину, который отметил 13 января 100-летие. Об этом сообщает пресс-служба Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН.

"ИИМК РАН проводит конференцию к 100-летию доктора исторических наук, профессора, создателя школы исследователей раннего и среднего палеолита Кавказа и Юга России Василия Прокофьевича Любина совместно с Государственным Эрмитажем, Музеем антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамерой) и Санкт-Петербургским государственным университетом. Ученые обсудят новые открытия палеолита на Кавказе, в Крыму, на Урале, в Сибири, Средней Азии и в Африке, место памятников Кавказа в контексте культур нижнего и среднего палеолита Евразии и новейшие методы датирования палеолитических памятников", - рассказали в пресс-службе.

В конференции примут участие ученые из России, Бельгии, Германии, Украины и Азербайджана. Среди гостей будут генеральный директор Государственного Эрмитажа академик Михаил Пиотровский, почетный доктор ИИМК РАН, директор Института палеонтологии человека в Париже, член-корреспондент Французских академий, исследователь древнейших памятников юга Франции Анри де Люмлей и другие ученые.

Вековой юбилей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в субботу поздравил Василия Любина со 100-летним юбилеем. "Вас по праву можно назвать человеком-легендой, который внес огромный вклад в развитие отечественной археологии, - говорится в тексте поздравительной телеграммы, опубликованном на сайте кабмина. - Именно вы открыли и всесторонне изучили знаменитые пещерные Кударские стоянки в Южной Осетии, собрали тысячи уникальных экспонатов, которые сегодня хранятся в Эрмитаже, называются коллекцией Любина и восхищают людей. Ваши поисковые маршруты охватили практически все республики и края Северного Кавказа, пролегли в Армении, Азербайджане, Туркмении и даже в Африке".

Василий Любин родился 13 января 1918 года. Он получил историческое образование в Одесском университете, но пришел в археологию после Великой Отечественной войны, которую прошел с первых дней до Победы в зенитно-артиллерийских подразделениях.

"После войны я работал учителем в маленьком кавказском городке Цхинвали и мог бы быть им и далее, если бы не встретил там Евгению Георгиевну Пчелину, сотрудницу Эрмитажа, которая привлекла меня к своим археологическим исследованиям. Она затем порекомендовала меня Борису Борисовичу Пиотровскому для поступления в аспирантуру ИИМК. Так началось мое превращение в археолога", - сказал Василий Любин ТАСС.

Одним из своих главных достижений в археологии Любин считает изучение кударских пещерных палеолитических стоянок в Южной Осетии, которым он посвятил многие годы. В числе недавних важных событий в археологии он называет открытия древних раннепалеолитических памятников возрастом до 1,8 млн лет в Армении, которые были сделаны при его участии.

Любин считает, что за последние сто лет в археологии произошло много существенных изменений. "В области палеолита, где я работаю, особенно заметен прогресс в развитии междисциплинарных исследований с привлечением большого набора естественнонаучных методов. Они позволяют получать все больше и больше информации из культурных отложений (методы абсолютного датирования, анализы почв, остатков флоры и фауны для палеоэкологических реконструкций), что подталкивает усовершенствование методики раскопок памятников для получения соответствующих данных или образцов. Развиваются и методы исследования самих каменных орудий", - отметил Любин.

По словам представителей ИИМК РАН, он перестал участвовать в археологических исследованиях только последние пару лет, но продолжает сотрудничество с институтом. "Сейчас наукой практически не занимаюсь, ибо очень ослабло зрение. Однако понемногу пишу воспоминания, которые касаются разных аспектов - детство в 1930-е годы, война, истории из области археологии и тому подобное", - признался Любин.