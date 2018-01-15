Жительница Великобритании в 80 лет стала самой пожилой балериной в стране

ЛОНДОН, 15 января. /ТАСС/. Британка Барбара Питерс сумела в 80 лет успешно сдать экзамен по танцу и официально стала самой возрастной балериной Соединенного Королевства. Об этом Питерс проинформировала в письме лондонская Королевская академия танца (RAD), сообщает в понедельник британская газета Daily Mail.

Женщина в течение 55 минут исполнила классический, произвольный и характерный танцы. "Мне сказали, что я сдала экзамен и стала самой пожилой балериной страны, - сказала Питерс. - Я взволнована: это лучший подарок, которого только можно было пожелать".

Питерс, которая живет в приморском городе Гастингс в английском графстве Восточный Суссекс, сразу же попала в различные книги рекордов, отмечает газета.

"Балет позволяет держаться в форме, быть подтянутым, - поведала Питерс. - Сейчас могу делать лишь два пируэта в движении, но по-прежнему удается колесо, правда, уже лет десять не садилась на шпагат".

Британка, родившаяся в семье механика и служанки, начала танцевать в возрасте двух лет. В девять лет она сдала первый экзамен и с тех пор посвятила всю жизнь балету. В 1957 году ей удалось поступить в Королевскую академию танца, что стало для Питерс большим достижением. Гранта она не получила и зарабатывала на учебу, работая кондуктором в автобусе.

Одна из руководителей Королевской академии танца Мишель Гровс, курирующая образовательный процесс и танцевальную подготовку, назвала результат Питерс "фантастическим достижением".

По окончании RAD Питерс открыла собственную танцевальную школу в Хаддерсфилде (английское графство Уэст-Йоркшир). Она также многие годы принимала экзамены в академии. В 2015 женщина вновь начала заниматься балетом после того, как ее дочь открыла собственные курсы. По признанию Питерс, к сдаче нынешнего экзамена ее мотивировало то обстоятельство, что будучи в 1950-х учащейся RAD, она не смогла сдать решающего экзамена, поскольку сломала руку. "И когда представилась возможность (сдать экзамен - прим. ТАСС), то подумала: "Почему бы и нет?", - вспоминает англичанка. - В течение трех недель тренировалась ежедневно по два часа, поэтому все прошло без сучка без задоринки".