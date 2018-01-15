Медведев вручил премии правительства в области СМИ

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев вручил премии правительства РФ в области средств массовой информации, присужденные за 2017 год. По традиции церемония приурочена к Дню российской печати, который отмечается 13 января. Она прошла в доме приемов правительства на Воздвиженке.

Традиционно одна из десяти премий присуждается по предложению председателя правительства. В этот раз Дмитрий Медведев предложил отметить посмертно Даниила Дондурея, бывшего главного редактора журнала "Искусство кино" "за продвижение гуманистических ценностей в СМИ". Также были отмечены, в частности, ведущий телевизионной передачи "В мире животных" Николай Дроздов "за особый вклад в развитие средств массовой информации, бессменное ведение телепередачи "В мире животных" (телеведущий не смог присутствовать на церемонии лично, так как находится в очередной научной экспедиции в Австралии); Маргарита Лянге (президент межрегиональной общественной организации "Гильдия межэтнической журналистики") "за серию публикаций по проблемам межэтнических отношений"; Игорь Свинаренко "за цикл публицистических произведений, ставших знаковыми в истории современной российской журналистики"; Николай Картозия (гендиректор ООО "Телекомпания Пятница") "за новые творческие форматы телевидения".

Премией был отмечен коллектив Первого канала (гендиректор Константин Эрнст, первый заместитель гендиректора Александр Файфман, главный режиссер Роман Бутовский) "за организацию трансляции военно-морского парада в г. Санкт-Петербурге, приуроченного ко Дню Военно-Морского Флота"; коллектив Красноярского информационного телевидения ТВК - 6 канал "за многолетнюю работу по развитию качественного регионального телеканала"; группа сотрудников отдела происшествий АО "Коммерсант" "за опубликованную в течение года серию репортажей и расследований, посвященных борьбе с преступностью и коррупцией"; сотрудники некоммерческого партнерства в сфере развития образовательного потенциала граждан "Редакционно-издательский дом "ПостНаука" "за популяризацию научных знаний и просветительскую деятельность" и сотрудники АНО содействия благотворительной и добровольческой деятельности "Информационный портал "Такие дела" "за создание нового формата информационного портала по поддержке и развитию благотворительности в России".

Медведев считает, что невозможно представить современный мир без СМИ.

"Без вашей работы сложно представить жизнь современного общества, - отметил он. - Каждый наш день наполнен новостями, мы слушаем их в машине, читаем в газетах, или на сайтах, смотрим по телевизору. Информационная картина мира постоянно меняется и проще не становится, но людям в ней нужно ориентироваться, чтобы вести нормальную жизнь, иметь работу, воспитывать детей, быть уверенными в завтрашнем дней. Поэтому так важен ваш объективный профессиональный взгляд на события". Премьер пожелал, чтобы в наступившем году было много интересных событий, о которых будет приятно рассказывать.

По мнению Медведева, в журналистику всегда идут люди активные, талантливые, можно сказать смелые, те, кто не боится отстаивать свою точку зрения и никогда не утрачивает чувство новизны и готов нести ответственность за свои слова. "Вы по сути дела проводники между событием и человеком и именно вы осуществляете эту связь, формируете общественное мнение, - добавил он. - Сейчас ваша профессия быстро меняется, появляются новые технологии, новые медиа, компьютерные программы учатся замещать человека, но уверен, что никогда никакие технологии не отнимут у журналистов главное - желание сделать мир лучше. Это позволяет заслужить доверие и заслужить уважение читателей и зрителей". Премьер подчеркнул, что таковым пользуются все, кто присутствует в зале.