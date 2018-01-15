Власти Ульяновской области намерены объявить 2019 год годом "Нулевого травматизма"

УЛЬЯНОВСК, 15 января. /ТАСС/. Правительство Ульяновской области планирует в 2019 году объявить в регионе год "Нулевого травматизма" на производстве, сообщил в понедельник губернатор Сергей Морозов.

"Две тысячи девятнадцатый год мы хотим объявить годом "Нулевого травматизма". Нам нужно добиться, чтобы несчастных случаев на производстве не было вообще, а для этого надо создавать качественные рабочие места, комфортные условия труда", - приводит пресс-служба слова губернатора, которые он произнес на аппаратном совещании.

На совещании Морозов также поручил правительству сформировать профессиональное объединение на каждом предприятии, а в каждом муниципальном образовании создать советы трудовых коллективов. "Это нужно для того, чтобы заставить работодателей уважительно относиться к трудовым коллективам, навести порядок с содержанием, культурой рабочих мест <…> Еще одно очень важное направление, которым нужно заниматься - это охрана здоровья, профилактика профессиональных заболеваний, сохранение трудового потенциала работающего населения региона", - процитировали губернатора в пресс-службе.

По словам руководителя Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Дениса Герасимова, программа "Нулевой травматизм" внедряется в 320 организациях, расположенных в Ульяновской области. Ее участники намерены выявлять опасность и пристально контролировать риски сотрудников на предприятиях, использовать в работе безопасные машины и оборудование и сформировать различные системы управления охраной труда. Программа также предполагает повышение квалификации сотрудников в сфере охраны труда и вовлечение всех работников в решение вопросов безопасности на местах. Герасимов считает, что, присоединяясь к программе, работодатели также сокращают свои расходы на оплату больничных листов и перечисления в пенсионный фонд.

По данным Ульяновскстата, в 2016 году общее на производстве пострадал 241 человек. Число случаев уменьшилось на 19%, по сравнению с предыдущим годом.