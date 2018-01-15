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Пять принадлежавших СУ-155 домов заселят в Туле к июню 2018 года

Общество
15 января, 22:43 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 15, января. /ТАСС

Две многоэтажки в жилом комплексе "Парус" уже введены в эксплуатацию

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ТУЛА, 15 января. /ТАСС/. Дольщикам пяти домов в жилом комплексе "Парус", строительство которого в Туле вела обанкротившаяся компания СУ-155, выдадут квартиры к июню 2018 года. Две многоэтажки уже введены в эксплуатацию, еще в трех - проводятся итоговые проверки, сообщил в понедельник начальник инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору Сергей Гончаров

"Два корпуса в жилом комплексе "Парус" уже введены в эксплуатацию, там в долевом строительстве участвовали 193 человека. До конца января итоговые проверки завершатся еще в трех многоэтажных корпусах. Вопрос по заселению всех домов будет полностью решен к июню 2018 года", - приводит слова Гончарова пресс-служба правительства региона.

Одновременно с процессом приемки домов будет проходить процедура постановки квартир на кадастровый учет.

Как сообщалось ранее, группа компаний СУ-155 не достроила в Туле девять многоэтажных домов, в них приобрели квартиры больше тысячи дольщиков. Для решения проблемы потребовалось порядка 2 млрд рублей, которые выделил банк "Российский капитал".

От СУ-155 в 14 регионах РФ оставалось около 130 недостроенных домов, квартиры в которых принадлежат 30 тыс. дольщикам. Банк "Российский капитал" является санатором компании.

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