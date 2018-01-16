Представительство Россотрудничества в Киеве продолжит работу несмотря на акции радикалов

ТАСС, 16 января. Российский центр науки и культуры (РЦНК, представительство Россотрудничества) в Киеве продолжит работу несмотря на нападения украинских радикалов, речи о сокращении персонала не идет. Об этом во вторник сообщает газета "Известия" со ссылкой на директора РЦНК Константина Воробьева.

В начале января произошло сразу два нападения националистов на здание центра. В ночь с 6 на 7 января неизвестные облили здание Центра красной краской и расклеили листовки с антироссийским содержанием. Утром 13 января активисты заблокировали цепями вход представительства.

"Центр науки и культуры в Киеве продолжит работу, мы радикалов не боимся. Если будет свернуто гуманитарное сотрудничество, ни к чему позитивному это не приведет. Мы отправили ноту в МИД Украины, а в местной прессе инцидент вызвал живую реакцию", - сказал он изданию.

Воробьев отметил, что украинские власти усилили охрану представительства ввиду возможных новых нападений.

"Какие-то радикальные структуры берут на себя функции государства и пытаются вершить неправедный суд. Тревожно, что в какой-то момент государство не сможет сдержать такое махновское движение", - добавил он.