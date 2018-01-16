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WSJ: китайский автопроизводитель не будет использовать название Trumpchi на рынке США

Общество
16 января, 15:35 дата обновления: 16 января, 15:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, января. /ТАСС

В компании GAC отметили, что сходство названия автомобиля с фамилией президента США может негативно сказаться на восприятии этой марки

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НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Китайский производитель автомобилей Guangzhou Automobile Group (GAC) решил специально для продаж на рынке США изменить название своего внедорожника Trumpchi GS4, чтобы избежать нежелательных ассоциаций с личностью американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее словам, в компании полагают, что сходство названия автомобиля с фамилией президента США может негативно сказаться на восприятии покупателями этой марки. На всякий случай газета уточнила, что название Trumpchi не имеет никакого отношения к Трампу. Оно является англизированным вариантом китайского слова chuanqi, которое в переводе на русский язык означает "легенда". Под этим наименованием в Китае с 2010 года выпускается целая линейка автомобилей.

GAC рассчитывает начать продажи Trumpchi GS4 в США в 2019 году. Как отмечает The Wall Street Journal, если фирме это удастся, то она станет первым автопроизводителем из Китая, который смог выйти со своей продукцией на американский рынок. Но GAC пока не решила, под каким названием ее внедорожник появится в Соединенных Штатах.

Guangzhou Automobile Group была образована в 1997 году. Ее штаб-квартира расположена в городе Гуанчжоу (провинция Гуандун). GAC производит легковые автомобили, грузовики и автобусы. В 2012 году фирма выпустила более 700 тыс. машин, что позволило ей занять шестую строчку в рейтинге самых крупных автопроизводителей Китая.

Разработка моделей серии Trumpchi и подготовка производственных мощностей для их серийного выпуска начались в 2008 году. Через два года свет увидели первые 500 автомобилей - это были седаны, основанные на платформе Alfa Romeo 166. С тех пор было разработано семь различных модификаций Trumpchi.
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