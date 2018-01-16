Эксперт: предмет "Психология" может появиться в школах России в течение одного - двух лет

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Предмет "Психология" может появиться в российских школах в ближайшие два года. Об этом в эфире телеканала РБК сообщил главный психиатр Минздрава РФ, директор Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Зураб Кекелидзе, комментируя инцидент в школе в Перми, где в результате нападения подростков с холодным оружием пострадали 15 человек.

"Дети, обучающиеся в школе, должны быть осведомлены о том, что такое развитие событий может быть. Я имею в виду плановую подготовку детей родителями, учителями в школе к последующей жизни. В связи с этим мы решили ввести в школу предмет "Психология", - сказал он, пояснив, что основы философии психологии изучаться школьниками в рамках предмета не будут. "Речь идет о том, чтобы дети знали что такое наркотики, что это не трава, а отрава", - пояснил он.

"Надеюсь, что в ближайшем будущем - это год, два - такой предмет в школе появится. И родители, и дети, преподаватели будут иметь возможность обсуждать эти вопросы в школе и заранее детей об этом предупреждать", - добавил он.

Кекелидзе выразил надежду, что своевременная подготовка школьников позволит избежать повторения подобных инцидентов, отметив, что не удалось полностью подготовиться к таким ситуациям заранее. Также он подчеркнул, что ситуация в России, по его мнению, не достигнет такого тревожного уровня как в США.