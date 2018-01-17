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Калининградский аэропорт Храброво начал прием задержанных вечерних рейсов

Общество
17 января, 1:15 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 17, января. /ТАСС

Представитель воздушной гавани сообщил, что погода больше не препятствует работе

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КАЛИНИНГРАД, 17 января. /ТАСС/. Калининградский аэропорт Храброво начал принимать рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга, задержанные вечером во вторник из-за непогоды. Об этом ТАСС сообщили в дирекции авиаузла.

"Погода в районе аэропорта стабилизировалась и полетам не препятствует", - сказал представитель аэропорта, добавив, что только один из трех задержанных московских рейсов перенесен на утро 17 января, оставшиеся из Москвы и Санкт-Петербурга, прибудут в Калининград и отправятся обратно в ближайшее время.

Из-за снегопада было задержано прибытие в Калининград и вылет в обратном направлении трех самолетов из Москвы и одного из Санкт-Петербурга. Лайнеры, не сумевшие совершить посадку в Храброво, были отправлены на запасные аэродромы. Чтобы обеспечить выполнение откладывавшихся рейсов, Храброво, не работающий в ночные часы в период реконструкции взлетно-посадочной полосы, продлил работу до 02:00 мск.

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