Калининградский аэропорт Храброво начал прием задержанных вечерних рейсов

КАЛИНИНГРАД, 17 января. /ТАСС/. Калининградский аэропорт Храброво начал принимать рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга, задержанные вечером во вторник из-за непогоды. Об этом ТАСС сообщили в дирекции авиаузла.

"Погода в районе аэропорта стабилизировалась и полетам не препятствует", - сказал представитель аэропорта, добавив, что только один из трех задержанных московских рейсов перенесен на утро 17 января, оставшиеся из Москвы и Санкт-Петербурга, прибудут в Калининград и отправятся обратно в ближайшее время.

Из-за снегопада было задержано прибытие в Калининград и вылет в обратном направлении трех самолетов из Москвы и одного из Санкт-Петербурга. Лайнеры, не сумевшие совершить посадку в Храброво, были отправлены на запасные аэродромы. Чтобы обеспечить выполнение откладывавшихся рейсов, Храброво, не работающий в ночные часы в период реконструкции взлетно-посадочной полосы, продлил работу до 02:00 мск.