Яровая запросила у глав всех регионов информацию об организации питания детей в школах

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая направила запрос главам всех субъектов РФ, Законодательным собраниям, в Роспотребнадзор, Министерство образования РФ и Генеральную прокуратуру о предоставлении информации по вопросам организации питания детей в образовательных учреждениях. Об этом сообщили в среду в пресс-службе депутата.

Ранее более 40 школьников в закрытом военном городе Полярный (входит в закрытое территориальное образование Александровск, Мурманская область) обратились в больницы с признаками отравления. Как сообщила пресс-службе регионального следственного управления СК РФ, по данному факту ведомством начата проверка.

"Необходимо получить информацию от всех субъектов РФ и уполномоченных органов о том, как по факту организована система школьного питания в каждом конкретном регионе", - заявила депутат. По ее словам, "необходимо проанализировать все правовые и организационные аспекты питания детей в образовательных учреждениях и с точки зрения безопасности, и с точки зрения качества". "Поэтому запросы направлены и в Роспотребнадзор, и Министерство образования РФ", - пояснила она, также отметив, что от Генпрокуратуры в связи с этим важно получить данные о результатах ранее проводившихся проверок и нарушениях, выявленных в организации детского питания в школах.

Парламентарий подчеркнула, что отравление детей - это всегда чрезвычайная ситуация, в которой субъективный человеческий фактор имеет серьезное значение. Поэтому, уверена она, "необходимо вырабатывать системный подход и регламенты, которые обеспечат максимальное качество питания и безопасность детей".

Первые отравившиеся обратились за помощью на прошлой неделе. За прошедшие дни их число росло. Все пострадавшие - учащиеся общеобразовательной школы № 2 города Полярный.