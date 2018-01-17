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Яровая запросила у глав всех регионов информацию об организации питания детей в школах

Общество
17 января, 15:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, января. /ТАСС

Парламентарий отметила необходимость анализа правовых и организационных аспектов питания "и с точки зрения безопасности, и с точки зрения качества"

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МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая направила запрос главам всех субъектов РФ, Законодательным собраниям, в Роспотребнадзор, Министерство образования РФ и Генеральную прокуратуру о предоставлении информации по вопросам организации питания детей в образовательных учреждениях. Об этом сообщили в среду в пресс-службе депутата.

Ранее более 40 школьников в закрытом военном городе Полярный (входит в закрытое территориальное образование Александровск, Мурманская область) обратились в больницы с признаками отравления. Как сообщила пресс-службе регионального следственного управления СК РФ, по данному факту ведомством начата проверка.

"Необходимо получить информацию от всех субъектов РФ и уполномоченных органов о том, как по факту организована система школьного питания в каждом конкретном регионе", - заявила депутат. По ее словам, "необходимо проанализировать все правовые и организационные аспекты питания детей в образовательных учреждениях и с точки зрения безопасности, и с точки зрения качества". "Поэтому запросы направлены и в Роспотребнадзор, и Министерство образования РФ", - пояснила она, также отметив, что от Генпрокуратуры в связи с этим важно получить данные о результатах ранее проводившихся проверок и нарушениях, выявленных в организации детского питания в школах.

Парламентарий подчеркнула, что отравление детей - это всегда чрезвычайная ситуация, в которой субъективный человеческий фактор имеет серьезное значение. Поэтому, уверена она, "необходимо вырабатывать системный подход и регламенты, которые обеспечат максимальное качество питания и безопасность детей".

Первые отравившиеся обратились за помощью на прошлой неделе. За прошедшие дни их число росло. Все пострадавшие - учащиеся общеобразовательной школы № 2 города Полярный.

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Яровая, Ирина Анатольевна
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