Путин осмотрит трехмерную панораму, созданную к 75-летию прорыва блокады Ленинграда

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посетит 18 января мероприятия, посвященные 75-летию прорыва блокады Ленинграда. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Глава государства возложит цветы на Пискаревском мемориальном кладбище и военно-историческом комплексе "Невский пятачок", а также осмотрит экспозицию музея-панорамы "Прорыв", посвященной операции "Искра" по прорыву блокады Ленинграда", - сообщили в Кремле.

"Кроме того, Путин встретится с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями молодежных общественных организаций, в частности, поискового отряда "Шлиссельбург", - отметили в пресс-службе, добавив, что "участникам встречи будет представлен фильм "Рубеж", посвященный событиям на Невском пятачке".

Новый музей

Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области, техническое открытие нового павильона музея "Прорыв блокады Ленинграда", в котором разместится трехмерная панорама, состоится 18 января, а с 27 января экспозиция будет открыта для посетителей.

Здание для трехмерной панорамы построено рядом с диорамой "Прорыв блокады Ленинграда", которую в 1985 году создавали художники, прошедшие Великую Отечественную войну. Проект нового музея придумали и воплотили молодые историки, поисковики, архитекторы, художники и мастера команды "Невский баталист".

Новый музей-панорама в Кировске состоит из двух залов. "В первом, мультимедийном зале, посетитель знакомится с видеохроникой пяти попыток прорыва блокады советскими войсками и анимированным фильмом о трагических блокадных днях. Во втором зале на площади 500 кв. м развернута картина драматических событий второго дня операции по прорыву блокады Ленинграда "Искра" (13 января 1943 года), повествующая о наступлении 67-й армии Ленинградского фронта на Невском пятачке в районе деревни Арбузово", - рассказали в пресс-службе областного правительства.

Авторы экспозиции взяли за основу документы из военных архивов и материалы, полученные во время поисковых работ на Невском пятачке - плацдарме, на котором проходили самые ожесточенные бои за Ленинград. "То, что мы видим здесь - композиционно разложенные предметы - фактически то, что мы видели в разные годы на Невском пятачке. Когда мы начинаем раскапывать, мы видим, как зафиксировался этот бой, как остановился момент войны, как погиб солдат, что было на нем, из чего состояли траншеи. Все эти маленькие детали мы подмечаем и просто переводим их при помощи художественных техник в панораму. Это наше отношение к тому времени, это наша любовь к истории", - рассказал ТАСС автор трехмерной историко-художественной панорамы "Прорыв" Дмитрий Поштаренко.

Традиция памяти

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области 18 января традиционно проходят торжественные мероприятия на местах, связанных с памятью о блокаде Ленинграда. Петербуржцы вместе с ветеранами возложат цветы к монументу Матери Родине на Пискаревском мемориальном кладбище, к памятному знаку "Дни блокады" на набережной реки Фонтанки. В парке Интернационалистов пройдет шествие ленинградского "Бессмертного полка".

В связи с памятной датой обращение к петербуржцам направила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "В этом году исполняется 75 лет со дня прорыва блокады Ленинграда. Это важнейший день для всех нас, так как он не только стал переломным в ходе Великой Отечественной войны, но и подарил людям надежду и веру в Победу. Сегодня мы вспоминаем героизм и самоотверженный труд всех, кто бился с врагом и стоял до последнего, защищая наш прекрасный город на Неве. Их подвиг является свидетельством величия человеческого духа и нравственной силы, которой до сих пор восхищаются миллионы людей в мире", - отмечается в письме.

Операция "Искра" по прорыву блокады Ленинграда проходила 12-18 января 1943 на "Невском пятачке" и победоносно завершились встречей подразделений Волховского и Ленинградского фронтов в районе деревни Марьино. Полное снятие блокады произошло через год, 27 января 1944 года. Блокада продолжалась 872 дня и унесла жизни сотен тысяч горожан, точное количество ее жертв историки не могут назвать до сих пор.