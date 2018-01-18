Путин возложил цветы на Пискаревском кладбище в память о жертвах блокады Ленинграда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин возложил цветы на Пискаревском мемориальном кладбище к монументу "Мать-Родина" в Петербурге в 75-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда.

По пути от Вечного огня к монументу президент остановился, чтобы возложить цветы у братской могилы, где похоронен скончавшийся во время блокады его брат Виктор.

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У монумента к президенту подошел пенсионер Евгений Щербаков. Он сообщил, что его отец, Николай Петрович Щербаков, в звании подполковника командовал подразделением, где служил отец президента, и они вместе сражались на Невском пятачке. Пенсионер попросил президента о встрече, чтобы рассказать ему о тех событиях и передать фотографии и документы.

В четверг глава государства также осмотрит экспозицию музея-панорамы "Прорыв", пообщается с ветеранами Великой Отечественной войны и посмотрит фильм "Рубеж".

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области 18 января традиционно проходят торжественные мероприятия на местах, связанных с памятью о блокаде Ленинграда. Петербуржцы вместе с ветеранами возлагают цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище, к памятному знаку "Дни блокады" на набережной реки Фонтанки. В парке Интернационалистов состоится шествие ленинградского "Бессмертного полка".

Операция "Искра" по прорыву блокады Ленинграда проходила 12-18 января 1943 на Невском пятачке и победоносно завершились встречей подразделений Волховского и Ленинградского фронтов в районе деревни Марьино. Полностью блокада была снята через год, 27 января 1944 года. Блокада продолжалась 872 дня и унесла жизни сотен тысяч горожан, точное количество ее жертв историки не могут назвать до сих пор.