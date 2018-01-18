Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.01:
$ 56.76
€ 69.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин возложил цветы на Пискаревском кладбище в память о жертвах блокады Ленинграда

Общество
18 января, 14:52 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 18, января. /ТАСС

В четверг президент России также посетит экспозицию музея-панорамы "Прорыв", встретится с ветеранами Великой Отечественной войны и посмотрит фильм "Рубеж"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA-EFE/ANATOLY MALTSEV

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин возложил цветы на Пискаревском мемориальном кладбище к монументу "Мать-Родина" в Петербурге в 75-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда.

По пути от Вечного огня к монументу президент остановился, чтобы возложить цветы у братской могилы, где похоронен скончавшийся во время блокады его брат Виктор.

СПЕЦПРОЕКТ

1418 дней: что нужно помнить о Великой Отечественной войне

О причинах и последствиях крупнейшего военного конфликта, а также воспоминания его участников — в материале ТАСС

У монумента к президенту подошел пенсионер Евгений Щербаков. Он сообщил, что его отец, Николай Петрович Щербаков, в звании подполковника командовал подразделением, где служил отец президента, и они вместе сражались на Невском пятачке. Пенсионер попросил президента о встрече, чтобы рассказать ему о тех событиях и передать фотографии и документы.

В четверг глава государства также осмотрит экспозицию музея-панорамы "Прорыв", пообщается с ветеранами Великой Отечественной войны и посмотрит фильм "Рубеж".

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области 18 января традиционно проходят торжественные мероприятия на местах, связанных с памятью о блокаде Ленинграда. Петербуржцы вместе с ветеранами возлагают цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище, к памятному знаку "Дни блокады" на набережной реки Фонтанки. В парке Интернационалистов состоится шествие ленинградского "Бессмертного полка".

Операция "Искра" по прорыву блокады Ленинграда проходила 12-18 января 1943 на Невском пятачке и победоносно завершились встречей подразделений Волховского и Ленинградского фронтов в районе деревни Марьино. Полностью блокада была снята через год, 27 января 1944 года. Блокада продолжалась 872 дня и унесла жизни сотен тысяч горожан, точное количество ее жертв историки не могут назвать до сих пор.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
блокада Ленинграда Вторая мировая война Великая Отечественная война
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков рассказал о том, что Путин не любит больше всего
2
Эксперт: цель закона о реинтеграции Донбасса - узурпация власти президентом
3
В Казахстане завели уголовное дело о нарушении правил эксплуатации из-за ЧП с автобусом
4
Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса
5
История закона о реинтеграции Донбасса. Досье
6
Актеры шоу "Уральские пельмени" подали иск о взыскании с экс-директора 28 млн рублей
7
Мединский: премьеры фильмов в разные даты увеличивают сборы каждой из лент
Темы дня
Новости партнеров
Реклама