Роспотребнадзор открыл горячую линию для туристов, прилетевших из Мексики с задержкой

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора организовали горячую линию в помощь российским туристам, вернувшимся из Мексики после длительного ожидания вылета самолета, говорится в сообщении службы.

"В связи с прилетом задержанного рейса FV5882 авиакомпании "Россия" из мексиканского города Канкун в аэропорт Внуково 18.01.2017 года в Управлении Роспотребнадзора по г. Москве открыта горячая линия для получения консультативной и юридической помощи прибывшим пассажирам, непосредственно в аэропорту организовано звуковое оповещение пассажиров о возможности получения консультаций по вопросам защиты прав пассажиров специалистами Роспотребнадзора", - отмечается в сообщении.

Администрацией международного аэропорта Внуково в связи с прилетом указанного рейса для удобства пассажиров был выделен отдельный телетрап, "зеленый" коридор для первоочередного прохождения всех видов контроля. Отрядом пограничного контроля задействованы дополнительные кабины паспортного контроля.

Санитарно-карантинный пункт Управления Роспотребнадзора по Москве был дополнительно усилен сотрудниками для осуществления встречи рейса FV5882 авиакомпании "Россия" во Внуково. Всего было встречено 504 пассажира. Прибывшим пассажирам проведена дистанционная термометрия, лихорадящих больных не выявлено, жалоб на плохое самочувствие от пассажиров не поступало, аптечка на борту во время полета не вскрывалась. Бортпроводниками представлена декларация об отсутствии больных пассажиров на борту рейса, уточнили в Роспотребнадзоре.

Пассажирам раздавались памятки с контактной информацией для возможности проведения их дальнейшего консультирования и оказания юридической помощи, в том числе подготовки судебных исков в защиту прав потребителей специалистами Управления Роспотребнадзора по Москве и Сколковского территориального отдела, добавили в службе.